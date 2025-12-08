Коли військовослужбовиці отримуватимуть жіночі бронежилети: заява Сил логістики

Начальник відділу постачання командування Сил логістики ЗСУ не повідомив, яку кількість бронежилетів буде закуплено

Бронежилети не спричинятимуть дискомфорту, оскільки враховують особливості будови жіночого тіла

Військовослужбовицям Збройних сил України з 2026 року видаватимуть жіночі бронежилети. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на начальника відділу постачання командування Сил логістики ЗСУ Віталія Рябова, якого цитує «Укрінформ».

За словами військового, командування запланувало на наступний рік закупівлю жіночих бронежилетів, однак їхню кількість він не уточнив.

Старший офіцер відділу розвитку військової форми одягу Міноборони Максим Боровик додав, що вже є виробники засобів індивідуального захисту, які затвердили до бронежилетів спеціальні демпферні накладки, що враховують особливості будови жіночого тіла. Тому бронежилети не спричинятимуть дискомфорту.

Боровик підкреслив, що триває постійна робота над полегшенням засобів індивідуального захисту. Вона вимагає балансування між стандартом захисту і легкістю пластини.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2023 року Україна сертифікувала перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок було затверджено після двох етапів випробувань.

Раніше підрозділи системи Міністерства внутрішніх справ України отримали 1170 жіночих бронежилетів від Глобального фонду реформування сектору безпеки.