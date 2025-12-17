Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити
Військовий Олександр Хоменко з позивним Історик провів на позиціях 76 днів
фото з архіву Олександра Хоменка

Олександр Хоменко описав побут у бліндажі на передньому краї

57-річний Олександр Хоменко з позивним Історик, молодший сержант батальйону «Свобода» бригади Нацгвардії «Рубіж», який провів на позиціях 76 днів, розповів про життя військових на передовій. Захисник пояснив в інтерв’ю «Главкому», як він та його побратими отримують їжу, ліки та необхідні для життя речі, перебувачи на позиціях, неподалік від ворога.

Олександр Хоменко розповів, що за можливості військові брали на позиції генератори та бензин. Проте за умови, що до позицій можна було під'їхати на броньованому авто. Але генератор «чадів, отруював людей у бліндажі до непритомності й блювоти». До того ж він заважав військовим «слухати небо», тобто чатувати за тим, аби не пропустити ворожі FPV та самих росіян. Тому згодом військові почали частіше використовували павербанки, а не генератори. Тим паче до позицій вже було важко під’їхати. За допомогою павербанків воїни заряджали рації та телефони, щоб тримати зв'язок з командно-спостережним пунктом.

Їжу піхотинці отримували з тилу від дронарів. Вони відправляли військовим на передову мішки з їжею, водою, ліками, боєкомплектом, новими павербанками за допомогою дронів. «Павери» у полі – це предмет одноразового використання. Їх нам постачають винятково волонтери. Використані складуємо у кутку штабелями – це річ, яка вже не матиме ніякої користі. Хіба що в москалів кинути, як цеглиною, якщо патрони закінчаться», – жартує Хоменко.

Дрон з посилкою для піхоти вирушає на «нуль»
Дрон з посилкою для піхоти вирушає на «нуль»
фото: Суспільне

Асортимент їжі, яку відправляли на позиції дронами, був обмежений. Адже навіть пляшка деформувалася від падіння. Тому про яйця, свіжі овочі та фрукти не йдеться. А також м’ясо, адже в бліндажі немає місця, де можна готувати. Частіше військові отримують в’ялене м’ясо, ковбаси, енергетичні батончики, мівіну, сухофрукти тощо. Завжди вони найбільше чекають на каву, чай та цигарки.

Щоб пляшки з водою не розбилися, їх обгортають багатьма шарами плівки з «пухирцями», що робить їх ще важчим для дрона. Серед гарячої їжі на передові військовий згадує лише про мівіну, чай та каву, які вони гріють на мініатюрних плитках. «Багато з перелічених продуктів – не державний пайок, а волонтерська ініціатива. Казенні м’ясні консерви, на які раніше ми не хотіли й дивитися, на позиціях – на вагу золота», – додав Олександр Хоменко. 

До того ж дронарям вдається відправляти їжу на передову не часто. Іноді виходить щодня, іноді через день. Тому що росіяни вираховують розташування позицій ЗСУ за допомогою скидів пакунків з життєвонеобхідними речами нашим військовим. «Кажуть: чисто, але слухай небо, бо зараз немає, а за 10 хвилин москальські FPVіхи можуть прилетіти. Тому треба вискочити з бліндажа і бігом забрати «посилку». Водночас треба пильнувати, щоб не наступити на міну. Колись скидали нам «глово» неподалік розбитої москальської машини. Я вибіг, дивлюся: хрінь якась невідома лежить, схожа на акумулятор, на ній залишки зеленого скотчу. Я її оминув, забрав мішок, розповів дронарям. Пізніше з’ясувалося, що то нова російська міна. Чомусь, на мене не зреагувала. Може, була бракована», – зазначив захисник. 

Одного разу військовим на позиціях перед Великоднем наш дрон скинув паски. За словами Хоменка, з кінця 2024 року таким чином доставляють лише необхідні для життя речі. Коли сержант востаннє перебував на «нулі», так йому доставляли ліки для серця. Також ліки отримував його побратим з позивним Крим. У березні 2025-го в нього на позиціях стався інсульт.

Олександр Хоменко в інтерв'ю «Главкому» також розказав про гігієну в бліндажі.

Читайте також:

Теги: військові війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Майбутня зустріч Трампа та Сі: співпадіння процесів, що можуть змінити світ
Тайвань, Веселуела і Росія. Чому початок 2026 буде багатим на події?
2 грудня, 09:09
Лещенко про наслідки ударів по «Укрзалізниці»
Атаки на «Укрзалізницю». Член наглядової ради компанії розповів, що задумала Росія
20 листопада, 08:22
Путін не робить кроків назустріч миру
Жодних ознак. Розвідка НАТО оцінила готовність Путіна до миру
2 грудня, 20:43
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
Генасамблея ООН вимагає від РФ повернути депортованих українських дітей
4 грудня, 03:31
Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни
Путін озвучив нову заяву щодо війни в Україні
4 грудня, 20:27
Ситуація на фронті 6 грудня
Лінія фронту станом на 6 грудня 2025. Зведення Генштабу
6 грудня, 22:25
В Україні загинув військовослужбовець Збройних сил Великої Британії внаслідок нещасного випадку
В Україні через нещасний випадок загинув військовий Великої Британії 
9 грудня, 21:18
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 387 танків
Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
1 грудня, 06:49
Військовослужбовець був поранений під час навчань зі стрільби
У Литві під час навчань загинув бельгійський військовий
1 грудня, 07:08

Суспільство

Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Григорія Семілеткова
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Григорія Семілеткова
Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити
Їжа, ліки та павербанки. Солдат, який провів беззмінно на позиціях 76 днів, розказав, як там вижити
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 17 грудня 2025
В Україні хмарно з проясненнями, без опадів: погода на 17 грудня 2025
Reuters: Запорізька АЕС працює на одній лінії електропередач
Reuters: Запорізька АЕС працює на одній лінії електропередач
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
17 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику
Мясо, риба, молоко. Лікарка розповіла, скільки можна тримати продукти в холодильнику

Новини

Стефанішина наголосила на юридичній силі гарантій безпеки для України
15 грудня, 03:53
У Білгороді блекаут після вибухів (фото)
14 грудня, 23:57
Тривожна ніч у Криму: вибухи пролунали по всьому півострову, палає нафтобаза
13 грудня, 23:53
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 грудня
13 грудня, 06:01
Німеччина викликала російського посла «на килим» через втручання у вибори
12 грудня, 14:19
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 грудня
11 грудня, 05:59

Прес-релізи

She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
She Congress 2025: історії рішучості жінок, що змінюють бізнес, громади й суспільні цінності
4 грудня, 15:43
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua