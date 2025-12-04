Головна Світ Політика
Трамп заявив, що Зеленський упустив час для угоди

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Трамп заявив, що Зеленський упустив час для угоди
Трамп: Найсумніше в тому, що якби я був президентом, ніякої війни б не було
фото: The White house/Facebook

Дональд Трамп вкотре зазначив, що у президента України Володимира Зеленського «немає карт»

Президент США Дональд Трамп прокоментував переговори своїх посланців, Джареда Кушнера та Стіва Віткоффа, у Кремлі, а також висловився щодо мирного врегулювання війни в Україні, передає «Главком».

Трамп припустив, що момент для укладення угоди був втрачений раніше, коли Україна мала сильніші позиції: «Наскільки я розумію, у них (Віткоффа та Кушнера – «Главком») вчора була дуже хороша зустріч із президентом Путіним. Подивимося, що буде далі. Ви знаєте, коли я був у цьому офісі та говорив про те, що у вас немає карт, я казав: «У вас немає карт». Це був час для врегулювання. Я вважав, що це був би набагато кращий час для домовленості. Але вони, у «своїй мудрості», вирішили цього не робити. Зараз проти них дуже багато».

Він підтвердив, що Путін провів «дуже хорошу зустріч» із його представниками, але наголосив, що для успіху потрібні зусилля обох сторін: «Що з цієї зустрічі вийде – я не можу вам сказати, тому що для танго потрібні двоє».

Трамп також зазначив, що, на його думку, «з Україною, думаю, у нас уже все досить добре пропрацьовано. Вони цілком задоволені, враховуючи обставини».

Американський президент знову заявив, що війни б не було, якби він був при владі: «Найсумніше в тому, що якби я був президентом, ніякої війни б не було. У них було б 100% своєї території. Нічого б не сталося. Це дуже сумна ситуація».

Трамп назвав втрати жахливими, вказавши на високу кількість загиблих за місяць. «Подивіться ось на це. Минулого місяця – 27 тис. солдатів. Це як якщо взяти стадіон, футбольний стадіон, не арену, і розрізати його навпіл. 27 тис. людей загинули. Молоді, в основному молоді солдати загинули в минулому місяці – за один місяць. І це єдина причина, чому я взагалі залучений», – підкреслив він.

Насамкінець, Трамп прокоментував фінансову допомогу, заперечуючи, що США «витрачають гроші» на підтримку НАТО. Він стверджує, що союзники платять «по повній ціні, по високій ціні за все, що йде в НАТО, а НАТО вже розподіляє це. НАТО платить нам».

Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив, що після зустрічі у Кремлі, його представники – Віткофф та Кушнер вважають, що президент Росії Володимир Путін виявляє бажання завершити війну.

Нагадаємо, 2 грудня російський диктатор Володимир Путін прийняв у Кремлі спецпосланця президента США Дональда Трампа Стіва Віткоффа. У перемовинах також взяли участь зять Трампа Джаред Кушнер і радники диктатора Кирило Дмитрієв та Юрій Ушаков. Як відомо, зустріч тривала майже п'ять годин. 

Теги: Дональд Трамп переговори Володимир Зеленський війна

