Головна Думки вголос Вадим Денисенко
search button user button menu button
Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, екснардеп

Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img

Чому США не будуть вводити санкції проти «Росатому» через обстріли наших АЕС

Путін розуміє: перемога на фронті найближчим часом практично неможлива. Вся ставка йде на блекаут. І тут є один нюанс: США ще два роки будуть критично залежними від цілого ряду компонентів ядерної промисловості, які вони імпортують з Росії.

• 1 •

США утримувалися і будуть утримуватися від санкцій проти двох галузей російської економіки: проти санкцій на виробників добрив та проти «Росатому». Ввести санкції на ці галузі російської економіки – вистрелити собі в ногу. І тому зараз, я не вірю в те, що відбудуться якісь кардинальні зміни про які так багато почали у нас говорити на різних рівнях.

• 2 •

Наша ключова проблема полягає в тому, що чи не єдиним інструментом тиску на Путіна в питанні обстрілів підстанцій біля АЕС є особисте прохання Трампа. Звичайно, нам потрібно розгорнути інформаційну машину, що Росія хоче повторити Чорнобиль, має зʼявитися переляк наших сусідів, але без елементу «прохання Трампа» цей процес навряд чи зрушиться з місця.

• 3 •

Між іншим, саме в цьому контексті варто дивитися на злив інформації, що росіяни відмовилися передавати в американське управління Запорізьку АЕС. Думаю, це якраз частина запобіжних інструментів РФ в майбутніх торгах з США. Запорізька АЕС з 90-х була «полігоном» для американських технологій і для американців дуже чутливим є те, що ці технології опинилися в руках росіян. І вони будуть готові багато чого зробити для того, щоб мати контроль над ЗАЕС. ( якщо комусь цікаво більше деталей, рекомендую книгу Євгена Мочалова та Віталія Крижевського «Перша енергетична. Війна, яку Росія програла».

• 4 •

Якщо спробувати подивитися на все це трохи ширше, маємо доволі складну картину всередині США з приводу майбутніх стосунків з РФ. З однієї сторони маємо бажання заробити на «проєктах Дмітрієва» (Зеленський озвучив астрономічні пропозиції в 12 трлн). З іншої, є концепція Бесента про максимальне витіснення Росії з нафтових розкладів всього світу. Це два прямо протилежні напрямки, які можуть зійтися тільки в одному випадку: якщо Путін погодиться на вторинну роль в грі США проти Китаю. Справа в тому, що в цих міфічних 12 трильйонах закладені абсолютно реальні рідкоземи Арктики. А це прямий конфлікт з Пекіном. Все інше, особливо наддорогий видобуток арктичних вуглеводнів, цікавить США, але в віддаленій перспективі.  І тут ми маємо ключову проблему: США однією рукою роблять одне, а другою прямо протилежне.

• 5 •

Наскільки я розумію, росіяни поставили перед собою задачу до літа зробити частковий блекаут України. І далі вийти на результативні для себе переговори. І це головний виклик для нас. Особливо, зважаючи на те, що поки тільки шукаються рішення, як цьому запобігти.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна атомна енергетика санкції США росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент також висловив сподівання, що представники опозиційних сил Білорусі, зокрема Світлана Тихановська, доноситимуть до міжнародної спільноти інформацію про спроби втягнути їхню країну у війну
Зеленський звернувся до народу Білорусі
Вчора, 11:28
Генерал США Бен Ходжес різко відповів Європі на страх перед відходом Америки
Екскомандувач армії США закликав Європу «припинити скиглити»
2 лютого, 18:42
Німці мають бути готові до оборони, заявив Пісторіус
Україна «буде мертва вже завтра»: міністр оборони Німеччини зробив моторошне застереження Заходу
1 лютого, 20:35
Андрій Шандра нагороджений медаллю «Ветеран війни» та відзнаками військової частини Т0950
Поліг під час виконання завдання на Сумщині. Згадаймо Андрія Шандру
30 сiчня, 09:00
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
Вибухи у Росії, нові заяви Трампа: головне за ніч
21 сiчня, 05:40
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
Окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури на Вінниччині
20 сiчня, 09:04
Воїн нагороджений відзнакою президента України «За оборону України»
Боронив Україну на донецькому напрямку. Згадаймо Романа Горака
12 сiчня, 09:00
Росіяни сьогодні бʼються об героїчну оборону українців
Символічний рубіж війни перейдено. У РФ залишилося лише два варіанти
11 сiчня, 14:45
Білгород без світла
Росію атакували ракети: у Білгороді блекаут, в Орлі перебої зі світлом
9 сiчня, 00:27

Вадим Денисенко

Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
Чому нема санкцій проти «Росатома»? Путін має простір для шантажу
Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі
Чому переговори в Абу-Дабі треба тягнути далі
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Відмова Індії від російської нафти. Як працюють файли Епштейна
Чорна магія української політики: від Глоби до Єрмака
Чорна магія української політики: від Глоби до Єрмака
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
Придністров'я. Процеси, які не помічають в Україні
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?
Путін та енергетичне перемир’я. Чого чекати Україні?

Новини

В Україні невеликий сніг: погода на 7 лютого
Сьогодні, 06:02
В Україні сніг та дощ: погода на 7 лютого
Вчора, 06:01
Президентка Молдови назвала українців гідними Нобелівської премії миру
6 лютого, 15:56
Трамп вимагає від Конгресу схвалити закон «про порятунок Америки»
6 лютого, 08:33
В Україні невеликй сніг та ожеледиця: погода на 6 лютого
6 лютого, 05:59
«Краще пізно, ніж ніколи». Сікорський подякував Маску за відключення росіян від Starlink
5 лютого, 18:32

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua