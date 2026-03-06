Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання

Закон встановлює обов'язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам'яті

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №14144, який офіційно закріплює статус та порядок проведення загальнонаціональної хвилини мовчання, інформує «Главком».

Тепер вшанування пам’яті загиблих унаслідок збройної агресії РФ стає обов'язковим елементом державного протоколу та суспільного життя.

«Закон встановлює обов'язкове проведення загальнонаціональної хвилини мовчання як ритуалу подяки, пошани та пам'яті. Йдеться про щоденне вшанування військовослужбовців і учасників добровольчих формувань, які загинули, захищаючи державний суверенітет і територіальну цілісність України, а також медичних працівників, поліцейських, рятувальників, журналістів, волонтерів і мирних жителів, що стали жертвами збройної агресії Російської Федерації проти України», – йдеться у документі.

Тепер щодня о 9:00 оголошення лунатимуть через державні та приватні медіа і системи цивільного захисту. Місцева влада має забезпечити інформування на місцях – на вулицях, підприємствах та в установах.

Також закон передбачає щорічне вшанування пам'яті жертв геноциду українського народу – Голодомору 1932–1933 років. У четверту суботу листопада о 16:00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання та розпочинається всеукраїнська акція «Запали свічку». Органи державної влади та місцевого самоврядування сприяють організації цієї акції.

Оголошення загальнонаціональної хвилини мовчання та початку всеукраїнської акції «Запали свічку» проводиться через медіа незалежно від форми власності, а також через системи оповіщення та інформування у сфері цивільного захисту.

Зазначається, що рекомендації щодо організації проведення хвилини мовчання для органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадських об'єднань затверджує Український інститут національної пам'яті.

«Главком» також долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.