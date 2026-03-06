Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва

Релігійні свята 7 березня: День пам’яті святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

7 березня православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Елпідія, Агафодора та Етерія. Це свято присвячене першим місіонерам, які несли світло віри на терени українського Криму та прийняли мученицьку смерть за Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Херсонеських

7 березня церква згадує сімох єпископів, які в різний час проповідували в Херсонесі Таврійському (сучасний Севастополь). Першими сюди прибули Василій та Єфрем, послані Патріархом Єрусалимським. Єфрем проповідував серед скіфів на берегах Дунаю, а Василій намагався навернути мешканців Херсонесу, за що був вигнаний і згодом убитий язичниками.

Наступні єпископи – Євгеній, Елпідій та Агафодор – продовжили справу своїх попередників, але також прийняли мученицьку смерть. Шостий єпископ, Етерій, зміг налагодити стосунки з імператором Костянтином Великим і збудував у місті перший християнський храм. Найвідомішим став святий Капітон: язичники зажадали від нього чуда, і він увійшов у розпечену піч, де залишався неушкодженим цілу годину, після чого тисячі людей охрестилися. Їхня діяльність стала тим «потужним» підґрунтям, на якому згодом виросла християнська Русь.

Молитва дня

О, святі священномученики Херсонеські – Василію, Єфреме, Капітоне та всі сповідники віри правдивої! Ви, що землю Кримську кров’ю своєю освятили і перші зерна віри на ній засіяли, почуйте молитви наші. Благаємо вас: моліть Всевишнього за мир в Україні, за повернення та захист земель наших, за зцілення хворих та втіху для скорботних. Зміцніть нас у вірі непохитній, подайте силу духу долати всі негаразди та навчіть нас любити Бога понад усе. Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 7 березня вважалося межею між зимою та справжньою весною. Наші предки вірили в такі прикмети:

Яка погода на Василія – такою вона залишиться і протягом наступних сорока днів.

Якщо з дахів капає, а бурульки довгі – рік буде врожайним на льон та коноплі.

Якщо сонце ввечері заходить у хмару – чекайте на сильний вітер найближчим часом.

Синій колір неба в цей день обіцяє швидке і стабільне потепління.

Вважалося, що цей день сприятливий для примирення: якщо попросити вибачення у тих, кого образили, весна принесе «потужний» заряд добробуту в оселю.