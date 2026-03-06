Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
колаж: glavcom.ua

Релігійні свята 7 березня: День пам’яті святих священномучеників, що в Херсонесі єпископствували

7 березня православна церква вшановує пам'ять святих священномучеників Василія, Єфрема, Капітона, Євгенія, Елпідія, Агафодора та Етерія. Це свято присвячене першим місіонерам, які несли світло віри на терени українського Криму та прийняли мученицьку смерть за Христа.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 7 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих священномучеників Херсонеських

Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва фото 1

7 березня церква згадує сімох єпископів, які в різний час проповідували в Херсонесі Таврійському (сучасний Севастополь). Першими сюди прибули Василій та Єфрем, послані Патріархом Єрусалимським. Єфрем проповідував серед скіфів на берегах Дунаю, а Василій намагався навернути мешканців Херсонесу, за що був вигнаний і згодом убитий язичниками.

Наступні єпископи – Євгеній, Елпідій та Агафодор – продовжили справу своїх попередників, але також прийняли мученицьку смерть. Шостий єпископ, Етерій, зміг налагодити стосунки з імператором Костянтином Великим і збудував у місті перший християнський храм. Найвідомішим став святий Капітон: язичники зажадали від нього чуда, і він увійшов у розпечену піч, де залишався неушкодженим цілу годину, після чого тисячі людей охрестилися. Їхня діяльність стала тим «потужним» підґрунтям, на якому згодом виросла християнська Русь.

Молитва дня

О, святі священномученики Херсонеські – Василію, Єфреме, Капітоне та всі сповідники віри правдивої! Ви, що землю Кримську кров’ю своєю освятили і перші зерна віри на ній засіяли, почуйте молитви наші. Благаємо вас: моліть Всевишнього за мир в Україні, за повернення та захист земель наших, за зцілення хворих та втіху для скорботних. Зміцніть нас у вірі непохитній, подайте силу духу долати всі негаразди та навчіть нас любити Бога понад усе.

Амінь

Народні вірування та прикмети

У народному календарі 7 березня вважалося межею між зимою та справжньою весною. Наші предки вірили в такі прикмети:

  • Яка погода на Василія – такою вона залишиться і протягом наступних сорока днів.
  • Якщо з дахів капає, а бурульки довгі – рік буде врожайним на льон та коноплі.
  • Якщо сонце ввечері заходить у хмару – чекайте на сильний вітер найближчим часом.
  • Синій колір неба в цей день обіцяє швидке і стабільне потепління.

Вважалося, що цей день сприятливий для примирення: якщо попросити вибачення у тих, кого образили, весна принесе «потужний» заряд добробуту в оселю.

Читайте також:

Теги: свята релігія православна церква традиції свято календар

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 8 лютого 2026: традиції та молитва
7 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 лютого 2026: традиції та молитва
20 лютого, 22:00
15 лютого син співака від ексдружини Вікторії Мартинюк святкує день народження
Пономарьов тепло привітав сина з 19-річчям
15 лютого, 15:15
Церковні будівлі розташовані лише за кількасот метрів від аеропорту Вестероса
У шведському містечку розгорівся скандал через церкву Московського патріархату
15 лютого, 22:13
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
Великий храм під Києвом перейшов до ПЦУ
22 лютого, 23:39
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 28 лютого 2026: традиції та молитва
27 лютого, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 березня 2026: традиції та молитва
1 березня, 22:00
День української музики нардепи пропонують відзначати у третю суботу вересня, дата пов'язана з фестивалем «Червона Рута»
Парламент пропонує запровадити День української музики
3 березня, 16:02
Восьме березня відзначають у всьому світі, але тільки СРСР зумів повністю спотворити справжній зміст цього дня
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято Соціум
Сьогодні, 20:15

Суспільство

Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 7 березня 2026: традиції та молитва
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
Росія пропонує полоненим українцям звільнення до Угорщини за участь в пропагандистських відео
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято
Права жінок чи три тюльпани? Чому 8 березня – зовсім не свято
Посли держав Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство з прифронтовими громадами
Посли держав Північної Європи і Балтії домовилися про партнерство з прифронтовими громадами
Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Президент підписав закон про загальнонаціональну хвилину мовчання
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням
Напередодні 8 березня освітянська профспілка звернулася до учнів із проханням

Новини

Трамп заявляє про швидке падіння Куби і вже обрав туди намісника
Сьогодні, 22:14
Зеленський розкрив плани росіян на весну. Викрадення українських інкасаторів. Головне за 6 березня 2026
Сьогодні, 21:00
Україна повернула інкасаторів, котрих взяла у заручники Угорщина (відео)
Сьогодні, 20:41
УАФ завершила розслідування щодо корупції у юнацьких збірних України
Сьогодні, 15:43
«Шахтар» мінімально переграв «Олександрію» в УПЛ
Сьогодні, 14:58
Не помітила інфаркт: у Києві лікарці оголошено підозру за смерть жінки
Сьогодні, 12:39

Прес-релізи

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua