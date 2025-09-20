Путін не готовий. Зеленський прокоментував зрив двосторонньої зустрічі з диктатором

Президент України: «Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції»

Україна очікує запровадження санкцій проти РФ у разі відсутності зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним. Президент України наголосив, що Київ підтримує цю ідею, і додав: якщо війна триває й немає жодних кроків у бік миру, то санкції є необхідними. Про це Зеленський повідомив на закритій зустрічі із журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Ми готові до зустрічі з Путіним. Я про це говорив. І до двосторонньої, і тристоронньої. Він не готовий», – наголосив Зеленський.

Президент додав: «Санкції ми очікуємо за умови, якщо немає зустрічі лідерів, або немає, наприклад, припинення вогню. Тобто це ж залежить від бажання сторін. Ми проявляємо підтримку цієї ідеї. Ви це знаєте, це не секрет. Якщо війна триває, і жодних рухів в бік миру немає, ми очікуємо санкції. Це друга тематика, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом».

Як відомо, 19 серпня президент США Дональд Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та президентом України Володимиром Зеленським. Трамп зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним. Росія почала заявляти про ретельну підготовку зустрічі, не надаючи жодних подробиць. Однак окрім заяв російської сторони процес не просунувся: Кремль почав відтягувати зустріч.

Згодом російський диктатор сказав, що вважає Москву «найкращим місцем» для зустрічі із президентом України. Тоді Зеленський прокоментував пропозицію зустрітися в Москві. За словами українського президента, Путін запросив його до Москви, оскільки знав, що цього ніколи не станеться.

Раніше президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для Sky News розповів про свої переговори з президентом США Дональдом Трампом. Зеленський пояснив, чому Трамп наполягає на двосторонньому форматі зустрічі лідерів України та Росії.

До слова, секретар РНБО розповів, що Україна та Росія наразі ведуть перемовини лише з гуманітарних питань. Вони стосуються звільнення військовополонених.