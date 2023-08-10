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Жителька Рівненщини у 96 років отримала закордонний паспорт: куди планує полетіти

Наталя Забазнова
glavcom.ua
Жителька Рівненщини у 96 років отримала закордонний паспорт: куди планує полетіти
Наталія Коспа планує полетіти у Нідерланди до онуки
фото з відкритих джерел

Наталія Коспа каже, що хоче побачити світ

Жителька Рівненщини Наталія Коспа у 96 років отримала свій перший закордонний паспорт. Жінка розповідає, що планує полетіти у Нідерланди до онуки. Про це повідомили у МВС України. 

Наталія Коспа каже, переймається, що у такій мандрівці є ризики. Але впевнена – дух точно витримає. Після мандрівки обіцяє повернутися до України.

«Хочу світ побачити. Я багато книжок читала, я знаю, що, де і як. В Україну повернуся, бо довго ніде не можу бути – не хочу вмирати ніде, тільки в Україні», – ділиться жінка. 

Наталія Коспа у 96 років отримала закордонний паспорт
Наталія Коспа у 96 років отримала закордонний паспорт
фото з відкритих джерел

Управління державної міграційної служби України в області у 2023 році видало вісім закордонних паспортів людям, яким виповнилося 90 і більше років. Пані Наталя серед них – найстарша.

Наталія Коспа була зв'язковою УПА. Радянська влада ув'язнила 17-річну Наталю на два роки. Жінка розповідає, що її допитували чотири дні поспіль. Крім того пані Наталя захоплюється поезією. З дитинства вона пише вірші і видала збірку «Незабудка».

Нагадаємо, кабмін ухвалив постанову в якій зазначено, що державна міграційна служба, її територіальні органи, закордонні дипломатичні установи матимуть доступ до Державного реєстру актів цивільного стану громадян. З цього реєстру вони будуть отримувати витяг про державну реєстрацію людини та походження. Це пришвидшить процес роботи державних органів, бо документи будуть видаватись оперативніше.

Раніше повідомлялось, що в Україні можуть відмовитись від паспортів старого зразка, через наявність там тексту російською мовою.

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Теги: паспорт Нідерланди

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