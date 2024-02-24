Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію

Наталія Порощук
glavcom.ua
Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію
Тарас із дідусем Володимиром Івановичем Чердоклієвим
фото надала: Тетяна Велика

«Скоро два роки, як Ірина вирвала сина з окупації, проте часто вночі чує плач дитини...»

Життя 12-річного хлопчика Тараса Чердоклієва до повномасштабного вторгнення було дуже схожим із те, яке мали всі українські діти до великої війни. Усі ми добре пам’ятаємо, як Covid-19 змусив освітні заклади перейти на дистанційну систему навчання, тим самим давши можливість дітям підключатися до навчання онлайн з будь-якого міста чи країни світу. Така «дистанційка» не обмежила Тараса, якому міське життя в Запоріжжі не приносило багато радості, тому щойно випадала нагода, він їздив до бабусі та дідуся в гості до села Мирне, яке розташоване у Гуляйпільській громаді. Так сталося і в лютому 2022 року, йдеться у публікації Тетяни Великої у виданні «Голос Гуляйпілля». 

«Сама я родом із села Мирне, як і мій чоловік Віктор, – розповіла під час особистої зустрічі мати Тараса Ірина Чердоклієва (Харя). – Ви ж знаєте, як у селі важко знайти роботу. А тим паче у такому маленькому, як наше. Тому із села до міста Запоріжжя ми виїхали ще до війни. Я влаштувалася кухарем у місцевому дитячому садочку, а чоловік – водієм на заводі «Дніпроспецсталь». Усі діти, а у нас їх троє, ходили до школи. До села, у якому жили мій тато та мама Віктора, Тарас полюбляв їздити найбільше. Тільки-но канікули, як він уже там. Дистанційне навчання не стало винятком, тому після зимових канікул він продовжив навчатися та жити біля бабусі та дідуся».

… Страшний світанок 24 лютого 2022 року Ірина з чоловіком та двома дітками Анастасією та Веронікою зустріли в Запоріжжі. Тарас у цей час був у селі.

«Коли ворожі літаки почали бомбардувати великі міста України, багато хто із моїх знайомих односельчан поїхали «перечекати» війну в Мирному, – продовжує далі згадувати Ірина. – Відправилися туди цілими родинами, до батьків. Ми ж постійно були з рідними на зв’язку, адже хвилювалися не тільки за них, а й за сина, якому тоді було 10 років.  Коли 2 березня у селі не стало мобільного зв’язку і додзвонитися вже не могли ні до кого, от тоді почалися серйозні хвилювання. 5 березня Віктор приймає рішення поїхати до села, щоб забрати сина, а батькам привезти продукти, які, ми були певні, скінчилися. Тому рано-вранці чоловік поїхав до дому, з якого більше не повернувся».

Віктор Харя
Віктор Харя
фото надала: Тетяна Велика

З розповідей Ірина довідалася, що того дня Віктор заїхав до села Гуляйпільське, де проживав разом з родиною її рідний брат Юрій Чердоклієв. Удвох чоловіки попрямували до Мирного, проте доїхати до батьківських домівок так і не змогли. Дорогою до села потрапили під колону ворожої техніки російських окупантів, які впритул розстріляли, а потім розчавили автівку «Таврія» з чоловіками.

Юрій Чердоклієв
Юрій Чердоклієв
фото надала: Тетяна Велика

«Хто мені телефонував і як повідомив про загибель чоловіка та брата, вже не пам’ятаю. З того часу я просто загубилася в датах і мало що можу згадати детально. Тіло чоловіка мені так і не повернули. До цього часу немає точного місця поховання. Тіло придали землі наші військові, які пізніше перебували на нашому напрямку. Повідомили одне: лише після закінчення війни, коли відбудеться повна ексгумація всіх тіл, зможемо провести обряд поховання, як годиться.  А ось тіло брата нам повернули минулого року в лютому. Юрія поховали на кладовищі в селі Гуляйпільське».

… 5 березня 2022 року стало фатальним для нашого Гуляйпільського краю. Коли ми всі підіймали очі вгору, боячись пострілів з авіації російських військових, ворог вже впевненим кроком йшов по нашій землі, тягнувши за собою всю самохідну ворожу техніку: «гради», САУ, танки, БТРи. Якщо окупувати Гуляйполе злочинцям не вдалося, то окупація села Мирне стала неминучою. Уявіть, зовсім маленьке село, куди з’їхалися численні родичі місцевих, гадаючи, що вибрали безпечне місце, опинилося у ворожій пастці.

Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію фото 1
фото надала: Тетяна Велика

«Село було наповнене дітьми та молоддю, – продовжує згадувати Ірина. – Вибратися звідти так просто вже ніхто не міг. Мої хвилювання тільки наростали, бо після втрати двох найрідніших людей розуміла, що в селі так і залишаються син, батько, мама Віктора. На щастя, мого Тараса привезли сусіди, а батько разом з рештою інших односельців виїхав аж 22 квітня 2022 року. Під час спілкування з татом, уже вдома, дізналася про всі подробиці життя в окупації. Зважаючи на свій вік, батько говорив, що не боявся вмерти, а от за онука хвилювався. Тарас разом з іншими дітьми ховався до підвалу, який більш-менш підходив для довгого сидіння, бо був не таким сирим та холодним. Одного разу рашисти зайшли до батькового двору і запитали, де люди. Батько відповів, що не знає. Нелюди підставили автомат під ребра й наказали йти та шукати, якщо цього не зробить, то знайдуть та розстріляють усіх. Такий шантаж окупанти вчиняли постійно, часто вистроївши людей під стіну хати та наводячи автомати. Хоч і говорили батькові про те, що «стариков и детей не обидим», однак ніхто їм не вірив».

Володимир Іванович Чердоклієв, батько Ірини, розповідав, як дивувалися окупанти, побачивши в селі асфальтовані дороги та вуличне освітлення. Серед них було багато чеченців, дагестанців, осетинів, а також самих росіян. На початку окупації вони роздавали людям харчі, які ніхто не їв, навіть місцеві собаки. А який безлад влаштували, щойно зайшовши в село. Бігали по всім курникам, розстрілювали з автоматів птицю, яка ще залишилася у господарстві. Заскочили до одного місцевого фермера і почали розстрілювати баранів. Якщо бачили порожні будинки, то відразу їх зачищали, виносячи звідти все, навіть старе дзеркало (трюмо).

«Йшов час, на дворі вже стояв квітень. Освоївшись добряче в селі, награбувавши вдосталь, злочинці шукали іншу забаву: «Подавайте девочек!». Звісно, що це було найстрашніше. Мешканці села постійно просили в окупантів дати дозвіл та коридор на виїзд, проте дозволяли виїздити лише в сторону селища Пологи (окуповане селище на Запоріжжі – ред.). Одного разу якимось дивом окупанти дали добро на виїзд. 22 квітня, оглянувши востаннє своє домоволодіння, садок із трояндами, який садила ще моя мама, тато виїхав з односельцями у сторону Запоріжжя».

З того часу Ірина з дітьми та батьком живуть разом. Немає такого дня, щоб Володимир Іванович не згадував своє село, у якому зростали його діти – донька та два сини – Іван та Юрій. Обидва працювали трактористами в місцевому сільськогосподарському підприємстві. Жили життя, у якому було місце і для радості, і для сліз, проте таких сліз, яких пролили через «асвабадітєлей», ще не було в їхньому тихому мирному житті.

…Уже два роки, як Ірина вирвала сина з окупації, проте часто вночі чутно плач дитини. Вриваючись до кімнати мама бачить, як сонний хлопчик підіймає руки догори та кричить: «Не чіпайте мене!». Малому Тарасу досі сниться село Мирне. На жаль, не те, у якому колись так любив проводити весь час, а те, у якому наче павуки-тарантули досі снують російські потвори.   

Читайте також: Правозахисниця, яка повертає вкрадених Росією дітей: Ми переоцінили можливості міжнародних організацій
Теги: окупація Україна Запоріжжя війна діти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Займання сталися у двох житлових будинках та двох гаражах
Окупанти накрили Куп’янськ масованим вогнем, виникли пожежі (фото)
27 сiчня, 11:03
Актор театру та кіно Олександр Печериця
Актор театру Франка звільнився з ЗСУ після року служби: як йому це вдалося
29 сiчня, 13:32
Минулої доби на Куп'янському та Лиманському напрямках було відбито 16 ворожих атак
ЗСУ повідомили, чи мають росіяни стратегічні успіхи на сході України
28 сiчня, 14:25
Україна повернула з полону 82 оборонців «Азовсталі»
Координаційний штаб повідомив, кого вдалося врятувати з полону РФ
8 лютого, 20:35
Magura 5 може виконувати різноманітні завдання, а витончений профіль допомагає йому пересуватися приховано
Що відомо про морські дрони Magura 5, які пустили на дно російське судно «Цезар Куніков»
15 лютого, 08:41
Уламки ворожого безпілотника пошкодили автомобілі та дачні будинки
Атака дронів на Дніпропетровщину: влада повідомила про наслідки
20 лютого, 08:18
«Ціль РФ – закінчити війну». Чергова цинічна заява російського диктатора
«Ціль РФ – закінчити війну». Чергова цинічна заява російського диктатора
9 лютого, 04:21
Дрон SkyRanger R70 оснащений системи відеокамер і має прилади для виявлення та ідентифікації цілей
Україна отримає від Канади понад 800 дронів: подробиці
20 лютого, 02:20
У Німеччині можуть змінити підхід до виплат біженцям, але частина депутатів із цим не згодна
Виплати біженцям у Німеччині стали причиною сварок між депутатами
20 лютого, 07:14

Суспільство

Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію
Тарасу досі сниться село Мирне. Історія хлопчика, який втратив батька і пережив окупацію
Перша жертва повномасштабної війни. Згадаймо прикордонника Дениса Ткача
Перша жертва повномасштабної війни. Згадаймо прикордонника Дениса Ткача
Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом
Як зміниться тривалість літа і зими в Україні за 20 років: кліматолог здивувала прогнозом
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку
Отримання статусу учасника бойових дій: Мінветеранів розробило інфографіку
Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)
Українські фермери привезли на кордон із Польщею розстріляну росіянами сільгосптехніку (фото)
Кількість лудоманів рекордно зросла в 2023 році: інфографіка
Кількість лудоманів рекордно зросла в 2023 році: інфографіка

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
СБУ викрила чиновника Міноборони, який купив і «переписав» на дружину квартири та елітні авто
21K
Ілон Маск ошелешив несподіваним дописом у соцмережі
20K
Повітряні сили повідомили, чи планує РФ обстріл 24 лютого
11K
Пентагон відкрив понад 50 кримінальних проваджень щодо допомоги США Україні
11K
У Києві повітряна тривога тривала майже дві години
7147
Стало відомо, хто стоїть за атакою на один із найбільших металургійних комбінатів РФ

Новини

Удар по Одесі, пожежа на металургійному комбінаті у РФ: головне за ніч
Сьогодні, 07:01
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 24 лютого
Сьогодні, 04:50
День народження лотереї. Що світ відзначає 24 лютого
Сьогодні, 00:20
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про доброчесне лобіювання
Вчора, 16:37
Тимошенко представила свій пакет поправок до закону про мобілізацію
Вчора, 13:04
Удар по Дніпру та Одесі, пожежа в Росії: головне за ніч
Вчора, 06:52

Прес-релізи

Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
Для сімей військових проведуть цикл зустрічей «Удосконалення унікальності особистості»
22 лютого, 11:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua