Менше, ніж один «Іскандер». Скільки РФ виділила коштів ветеранам до 9 травня

Іванна Гончар
Кремль оцінив ветеранів дешевше за одну крилату ракету
Для Кремля «піар на перемозі» виявився важливішим за реальну підтримку ветеранів

На тлі гучних заяв про «пам’ять поколінь» та дороговартісного святкування 9 травня федеральні виплати у Росії безпосереднім учасникам Другої світової війни залишаються мінімальними. Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, пише «Главком».

«Цьогоріч федеральні виплати безпосереднім учасникам Другої світової війни на РФ становитимуть символічні 10 тис. рублів», – йдеться у повідомленні.

У СЗР зазначили, що в живих у Росії залишилося близько 7 тис. ветеранів, які підпадають під цю категорію. Зазначається, що РФ на «державну шану» виділила скромні 70 млн рублів. 

У розвідці наголосили, що витрати на святкування 9 травня значно перевищують допомогу ветеранам.

«Орієнтовно організація щорічного параду на Червоній площі коштує росіянам від 400-600 млн рублів у звичайний рік, а до 1,5 млрд – у ювілейний», зазначає розвідка.

Також десятки мільйонів рублів витрачаються на регіональні урочистості. У повідомленні також навели порівняння з іншими державами пострадянського простору.

«У Казахстані ветеранам до річниці перемоги виплатять до 1 млн руб., Узбекистані – 800–900 тис., Киргизстані – понад 200 тис., Білорусі – приблизно 136 тис., Таджикистані – приблизно 60 тис., Азербайджані – 21 тис. руб. відповідно», – пишуть у СЗР.

До слова, у Москві 9 травня провели парад до Дня перемоги, який цього року відбувся без демонстрації військової техніки та під безпрецедентними заходами безпеки. Захід на Красній площі тривав лише 45 хвилин і став одним із найкоротших за останні роки. «Главком» проаналізував тривалість московських парадів за останні роки та звернув увагу на поступове скорочення формату заходу після початку повномасштабної війни проти України.

