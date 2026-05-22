Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
Юрій Юриков зі своєю нареченою Таєю
фото: Іnstagram.com/taya_ivanovna
Молодята поділилися кадрами особливого освідчення та сходження на Говерлу

Ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України, щоб освідчитися коханій. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис муніципального спортивного клубу «Дніпро».

Юрій Юриков народився на Черкащині. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу.

Нині ветеран пересувається на протезі. Щоб освідчитися своїй коханій на Говерлі, він самотужки піднявся на гору, подолавши шлях у 14 годин. «14 годин шляху, з них майже дев’ять – складного підйому крізь сніг, каміння і круті схили. Крок за кроком, через втому, біль і холод – уперед, до вершини. Попереду йшла його кохана Тая. Прокладала шлях у снігу, підтримувала, вірила», – йдеться в повідомленні.

Під час сходження попереду Юрія Юрикова йшла його обраниця Тая, яка прокладала його шлях по снігу. Коли пара дісталася до вершини, військовий став на одне коліно та освідчився. «Це більше, ніж сходження, це – про любов, яка веде, про силу, яка не здається, про людей, які знаходять одне одного навіть після найважчих випробувань», – зазначають у клубі.

Юрій Юриков після поранення продовжує вести активний спосіб життя. У клубі він займається ампфутболом та волейболом сидячи.

Нагадаємо, ветеран Тарас Левкович одружився зі своєю нареченою Вікторією Опришко. Військовий втратив обидві нижні кінцівки через мінно-вибухове поранення на фронті. Та це не завадило ветерану встати з крісла колісного та зустріти свою наречену біля вівтаря й дати їй обітницю, стоячи. Тарас Левкович познайомся зі своєю майбутньою дружиною під час служби. У серпні 2025 року Тарас Левкович отримав поранення та втратив обидві ноги. Обраниця військового підтримала коханого та приїхала до нього у шпиталь. З того часу пара не розлучалася. 

Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)
© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

