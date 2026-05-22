Ветеран піднявся на Говерлу на протезі, щоб освідчитися коханій (відео)

Молодята поділилися кадрами особливого освідчення та сходження на Говерлу

Ветеран Юрій Юриков піднявся на найвищу точку України, щоб освідчитися коханій. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис муніципального спортивного клубу «Дніпро».

Юрій Юриков народився на Черкащині. Під час служби в 95 окремій десантно-штурмовій бригаді на Донеччині військовий отримав поранення після чого втратив ногу.

Нині ветеран пересувається на протезі. Щоб освідчитися своїй коханій на Говерлі, він самотужки піднявся на гору, подолавши шлях у 14 годин. «14 годин шляху, з них майже дев’ять – складного підйому крізь сніг, каміння і круті схили. Крок за кроком, через втому, біль і холод – уперед, до вершини. Попереду йшла його кохана Тая. Прокладала шлях у снігу, підтримувала, вірила», – йдеться в повідомленні.

Під час сходження попереду Юрія Юрикова йшла його обраниця Тая, яка прокладала його шлях по снігу. Коли пара дісталася до вершини, військовий став на одне коліно та освідчився. «Це більше, ніж сходження, це – про любов, яка веде, про силу, яка не здається, про людей, які знаходять одне одного навіть після найважчих випробувань», – зазначають у клубі.

Юрій Юриков після поранення продовжує вести активний спосіб життя. У клубі він займається ампфутболом та волейболом сидячи.

