Очільник ДТЕК презентував міжнародним партнерам український досвід захисту енергосистеми

Тімченко пояснив ключові принципи стійкості енергосистеми

Генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко розповів міжнародним партнерам про три найважливіші фактори для посилення енергетичної безпеки. Про це він розповів під час свого виступу в Німеччині.

Першою складовою енергетичної безпеки він назвав людей. Тімченко підкреслив, що вони мають розуміти як вести себе під час атак та дотримуватись протоколів безпеки.

Другою складовою є планування. Очільник ДТЕК пояснив, що тут мається на увазі розвиток децентралізованих енергообʼєктів, а також забезпечення виробництва найнеобхіднішого обладнання.

Водночас третьою складовою енергобезпеки є забезпечення безпеки: захистом енергетичних обʼєктів на місцях захисними конструкціями та забезпеченням системами протиповітряної оборони.

«Нам є чим поділитися. І я не бачу енергетичної безпеки Європи без України. Ми інвестуємо в енергетичну безпеку не лише України, а й усього європейського континенту», - підсумував Тімченко.

Раніше на Всесвітньому економічному форумі у Давосі Максим Тімченко закликав світову спільноту допомогти у відновленні пошкодженої обстрілами енергетичної інфраструктури України.