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    Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками

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    Турецькі рятувальники і правоохоронці розгорнули велику пошукову операцію&nbsp; - Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками
    Турецькі рятувальники і правоохоронці розгорнули велику пошукову операцію 
    фото: Vaziyet/Twitter

    Чоловік опинився у пошуковій групі і думав, що шукають іншу людину

    У Туреччині команди рятувальників кілька годин шукали в лісі зниклого чоловіка, поки не з'ясувалося, що він перебував поруч з ними, повідомляє турецький телеканал NTV.

    Курйозний інцидент стався в провінції Бурса. Рятувальники отримали повідомлення про зникнення людини в лісовій зоні.

    Повідомлення надійшло від компанії людей, яка розповіла, що з ними відпочивав 50-річний місцевий житель Бейхан Мутлу, який вночі залишив своїх друзів і пішов в ліс напідпитку.

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    Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками
    Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками
    Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками

    У лісовому масиві почалася пошукова операція, до якої також були залучені поліцейські і місцеві жителі. На той час Мутлу вже був у пошуковій групі і думав, що шукають іншу людину.

    Через деякий час пошукові команди почали гукати зниклого на ім'я. Мутлу, почувши, своє ім'я, запитав одного з рятувальників, кого вони звуть, після чого сказав: «Я тут».

    Поліція склала звіт про завершення операції та доставила чоловіка додому.

    Нагадаємо, влітку курйозна ситуація сталася на озері у столичному парку. 21 липня на березі озера в парку Партизанської слави в Києві рятувальники, поліція та водолази шукали зниклу жінку. Через дві години до пошукової групи підійшла та сама жінка, яку шукали, із запитанням: «А що у вас сталось, кого шукаєте?».

    Теги: Туреччина рятувальники поліція чоловік ліс
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    Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками