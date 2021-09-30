Шукав сам себе. У Туреччині «зниклий» чоловік блукав лісом з рятувальниками

Чоловік опинився у пошуковій групі і думав, що шукають іншу людину

У Туреччині команди рятувальників кілька годин шукали в лісі зниклого чоловіка, поки не з'ясувалося, що він перебував поруч з ними, повідомляє турецький телеканал NTV.

Курйозний інцидент стався в провінції Бурса. Рятувальники отримали повідомлення про зникнення людини в лісовій зоні.

Повідомлення надійшло від компанії людей, яка розповіла, що з ними відпочивав 50-річний місцевий житель Бейхан Мутлу, який вночі залишив своїх друзів і пішов в ліс напідпитку.

У лісовому масиві почалася пошукова операція, до якої також були залучені поліцейські і місцеві жителі. На той час Мутлу вже був у пошуковій групі і думав, що шукають іншу людину.

Через деякий час пошукові команди почали гукати зниклого на ім'я. Мутлу, почувши, своє ім'я, запитав одного з рятувальників, кого вони звуть, після чого сказав: «Я тут».

Поліція склала звіт про завершення операції та доставила чоловіка додому.

Нагадаємо, влітку курйозна ситуація сталася на озері у столичному парку. 21 липня на березі озера в парку Партизанської слави в Києві рятувальники, поліція та водолази шукали зниклу жінку. Через дві години до пошукової групи підійшла та сама жінка, яку шукали, із запитанням: «А що у вас сталось, кого шукаєте?».