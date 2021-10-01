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    На Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство

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    45-річний прикарпатець прийшов в дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт - На Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство
    45-річний прикарпатець прийшов в дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт
    фото: if.npu.gov.ua

    У ході сварки чоловік витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці у спину

    У Коломийському районі чоловік через ревнощі вбив колишню дружину, після чого вчинив самогубство. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

    Зазначається, що 30 вересня 72-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади повідомив до поліції, що колишній зять убив його дочку.

    Правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов у дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт.

    У ході сварки він витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці у спину. Жінка померла на місці. Потім чоловік спричинив собі смертельне ножове поранення.

    Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою «Самогубство». Призначено проведення ряду експертиз, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

    Нагадаємо, напередодні в одному із сіл Одеської області чоловік влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці.

    Того ж дня на Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці.

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    Теги: Національна поліція України кримінал вбивство Івано-Франківщина смерть самогубство жінка чоловік
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    На Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство