На Прикарпатті чоловік вбив ексдружину, а потім вчинив самогубство

45-річний прикарпатець прийшов в дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт

У ході сварки чоловік витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці у спину

У Коломийському районі чоловік через ревнощі вбив колишню дружину, після чого вчинив самогубство. Про це повідомили у секторі комунікації поліції Івано-Франківщини.

Зазначається, що 30 вересня 72-річний мешканець Печеніжинської територіальної громади повідомив до поліції, що колишній зять убив його дочку.

Правоохоронці встановили, що 45-річний прикарпатець прийшов у дім колишньої дружини, де на ґрунті довготривалих неприязних відносин вчинив конфлікт.

У ході сварки він витягнув ніж та завдав ним декілька ударів 45-річній жінці у спину. Жінка померла на місці. Потім чоловік спричинив собі смертельне ножове поранення.

Слідчі розпочали два кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 «Умисне вбивство» Кримінального кодексу України, одне з яких з відміткою «Самогубство». Призначено проведення ряду експертиз, правоохоронці встановлюють обставини трагедії.

Нагадаємо, напередодні в одному із сіл Одеської області чоловік влаштував стрілянину з обрізу мисливської рушниці.

Того ж дня на Одещині поліція застрелила чоловіка, який влаштував пальбу з рушниці.