Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)

Жарти про супергероїв Зоряна та Шкіряка продовжують радувати людей

Політик Зорян Шкіряк сьогодні святкує п'яті роковини комічної ситуації, пов'язаної з російським пропагандським телеканалом. Він опублікував пост на своїй сторінці у Facebook з привітаннями самого себе та свого «двійника».

У 2017 році журналіст російського пропагандистського каналу «Росія 24» розповів у прямому ефірі, що до ліквідації в окупованому Донецьку одного з ватажків бойовиків на прізвисько «Гіві» можуть бути причетні двоє людей з прізвищами Зорян і Шкіряк.

«Зараз називають два прізвища: Зорян та Шкіряк, це представники українського істеблішменту, вони могли бути замовниками цього злочину», – нагадав журналіст.

фото: facebook/Зорян Шкіряк

У коментарях люди також приєдналися до привітань: «Обох – з ювілеєм», «Зорян і Шкіряк – круті хлопці!!!», «Зоряні Шкіряки!!! Вітання», «Найкращі». В інтернеті творчі люди публікували кумедні меми про тих самих двох підозрюваних.

Нагадаємо, колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк недавно подорожував Іспанією.