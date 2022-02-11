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    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)

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    Зорян Шкіряк сьогодні відзначає п'ятирічний ювілей знаменитого фейку&nbsp; - Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)

    Зорян Шкіряк сьогодні відзначає п'ятирічний ювілей знаменитого фейку 

    фото: Зорян Шкіряк/Facebook

    Жарти про супергероїв Зоряна та Шкіряка продовжують радувати людей

    Політик Зорян Шкіряк сьогодні святкує п'яті роковини комічної ситуації, пов'язаної з російським пропагандським телеканалом. Він опублікував пост на своїй сторінці у Facebook з привітаннями самого себе та свого «двійника».

    У 2017 році журналіст російського пропагандистського каналу «Росія 24» розповів у прямому ефірі, що до ліквідації в окупованому Донецьку одного з ватажків бойовиків на прізвисько «Гіві» можуть бути причетні двоє людей з прізвищами Зорян і Шкіряк.

    «Зараз називають два прізвища: Зорян та Шкіряк, це представники українського істеблішменту, вони могли бути замовниками цього злочину», – нагадав журналіст.

    фото: facebook/Зорян Шкіряк

    фото: facebook/Зорян Шкіряк

    У коментарях люди також приєдналися до привітань: «Обох – з ювілеєм», «Зорян і Шкіряк круті хлопці!!!», «Зоряні Шкіряки!!! Вітання», «Найкращі». В інтернеті творчі люди публікували кумедні меми про тих самих двох підозрюваних.

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    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)
    фото з відкритих джерел

    Нагадаємо, колишній радник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Зорян Шкіряк недавно подорожував Іспанією.

    Теги: Росія Зорян Шкіряк
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    Зорян та Шкіряк: легендарному мему сьогодні виповнилося п'ять років (фото)