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Окупанти активно наступають на кількох напрямках: аналіз ISW

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти активно наступають на кількох напрямках: аналіз ISW
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Куп’янський напрямок був найактивнішим напрямком фронту

Окупанти просунулися на північний схід від Харкова. Російські війська атакували на Сіверському напрямку, вздовж лінії Куп’янськ-Сватове, на схід від Часового Яру, поблизу Авдіївки. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

24 травня російські війська продовжували наступальні операції на північ від Харкова, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Хоча бойова ситуація на півночі Харківської області є складною, українські війська зупинили російські наступальні операції та контратакують у цьому районі.

Російські війська продовжували штурм біля Глибокого (на північ від Липців) та на східному боці Трав’янського водосховища (на північ від Липців). Окупанти нещодавно просунулися на північний схід від Харкова, хоча станом на 24 травня ситуація у Вовчанську, як повідомляється, стабілізувалася. Геолокаційні кадри, опубліковані 24 травня, показують, що російські війська нещодавно просунулися до зруйнованого мосту, який перетинає річку Вовча на південний схід від Тихого (на схід Вовчанська).

Ворог нещодавно просунувся на північний захід від Сватового та продовжив наступальні дії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове 24 травня. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися в межах східного Берестового (на північний захід від Сватового) та досягли незначних успіхів уздовж смуги вітру на схід від Стельмахівки. Генштаб ЗСУ визнав, що російські війська досягли часткового тактичного успіху під Іванівкою (на північний захід від Сватового), а Куп’янський напрямок був найактивнішим напрямком фронту.

Російські сили нещодавно просунулися на північний захід від Кремінної та продовжили наступальні операції. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що російські сили нещодавно просунулися до вітрозахисних смуг на схід від Макіївки (на північний захід від Кремінної).

24 травня російські війська продовжили наземні атаки на Сіверському напрямку в районі Віймки (на південь від Сіверська), а також поблизу Спірного та Івано-Дарівки (обидва на південний схід від Сіверська).

Російські війська продовжили наземні атаки на схід від Часового Яру, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Український журналіст Юрій Бутусов 24 травня опублікував кадри, на яких українські сили відбивають російську механізовану атаку чисельністю принаймні посиленого взводу поблизу Часового Яру, і повідомив, що українські сили нещодавно знищили в цьому районі 10 російських бронемашин. Російські війська продовжували наступати на південний схід від Часового Яру поблизу Кліщіївки та Андріївки.

Повідомляється, що 24 травня російські війська продовжували просуватися на північний захід і захід від Авдіївки, але підтверджених змін на лінії фронту не було. Українська організація Frontelligence Insight попереджає, що Очеретине залишається небезпечним районом для українських сил.

Російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Донецька. Геолокаційні кадри, опубліковані 23 травня, показують, що російські війська просунулися на південний захід від Новомихайлівки.

Повідомляється, що 24 травня російські війська просунулися в районі кордону Донецько-Запорізької області. Російські мілблогери стверджували, що невеликі російські групи на мотоциклах просунулися в Старомайорське та Урожайне (обидва на південь від Великої Новосілки), де тривають бої. 24 травня на заході Запорізької області тривали позиційні бої, але лінії фронту на цій ділянці не змінилися. 

24 травня тривали позиційні бої на лівобережжі Херсонщини, зокрема під Кринками. Російські та українські джерела припустили, що українські війська відійшли з Кринок, щоб закріпити позиції в інших місцях на східному березі Херсонської області, хоча ISW поки що не отримало підтвердження того, що українські сили залишили позиції в населеному пункті та поблизу нього. 

Теги: окупанти Генштаб штурм війна фронт

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