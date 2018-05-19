З’явилося відео, як московська церква збирає підписи проти автокефалії

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Єлецький монастир

Московські церковники не мають нічого проти, якщо бланки «заповнювати і приносити потім»

У You-Tube з’явилися відео, як церковники-представники московської церкви в Чернігові здійснюють збір підписів проти надання Вселенським Патріархатом автокефалії Українській церкві.

Зокрема, на одному з відео, знятому у Троїцькому кафедральному соборі, церковник закликає віруючого «брати (бланків заяв – ред.), скільки треба». А у Єлецькому монастирі Чернігова підписи можна «принести потім». Церковник дозволяє віруючому брати десять бланків і, відповідаючи на запитання, говорить, що у заяві потрібно виступити «проти розколу» церкви в Україні.

Нагадаємо, в.о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун випадково зустріла у Стамбулі (Туреччина) Вселенського патріарха Варфоломія. За її словами, зустріч відбулася перед її посадкою на літак до України у міжнародному аеропорту Ататюрк.

«Патріарх розповів, що відчуває потужний тиск щодо надання автокефалії українській православній церкві від противників цієї ідеї», - зазначила Супрун.

Патріарх Варфоломій через запаморочення потрапив до лікарні.

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