Спецпризначенці знищили окупантів, які погано замаскувалися (відео)

Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде

Росіяни загнали техніку в кущі, але це їх не врятувало

Спецпризначенці Служби безпеки України за кілька днів знищили ударними дронами два ворожі БТР, три «Урали», а також скоригували артилерійський вогонь по розрахунках російських мінометів. Про це інформує СБУ.

У відомстві також показали відео знищення ворожої техніки.

«Сиділи росіяни в кущах і думали, що їх ніхто не знайде… Але «екзамен з маскування» вони не пройшли – завдяки бійцям Центру спецоперацій «А» СБУ ці окупанти тепер точно злилися з ландшафтом», – ідеться у повідомленні.

Раніше Служба безпеки України завершила досудове розслідування щодо ідеолога «денацифікації» України та російського політтехнолога, які публічно закликали до геноциду українського народу та збройного нападу на нашу державу.