Справа родини Крупи: суд дозволив участь у засіданні з-за кордону

Справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року, коли в неї під час обшуків знайшли майже $6 млн готівкою

Олександр і Володимир Крупа заявили, що перебуватимуть за межами України на лікуванні

29 вересня у Вищому антикорупційному суді відбулося друге підготовче засідання у кримінальній справі щодо колишньої очільниці Хмельницької обласної МСЕК Тетяни Крупи, її чоловіка Володимира та сина Олександра. Суд дозволив двом обвинуваченим взяти участь у наступному засіданні дистанційно, перебуваючи за кордоном. Про це стало відомо з трансляції засідання, повідомляє «Главком».

Захисник Олександра Крупи Олег Костинюк подав клопотання про участь його підзахисного в наступному судовому засіданні в режимі відеоконференції. Олександр Крупа пояснив, що з 30 вересня до 11 жовтня перебуватиме за межами України з лікувальною метою.

Суддя Денис Коваленко задовольнив клопотання та дозволив Олександру Крупі долучитися до наступного засідання онлайн.

Аналогічне клопотання подала захисниця Володимира Крупи Тетяна Гончарук. За її словами, Володимир Крупа також перебуватиме за кордоном на лікуванні з 30 вересня до 11 жовтня. При цьому Олександр Крупа супроводжуватиме батька під час поїздки.

Суд також задовольнив це клопотання. Таким чином, обоє обвинувачених зможуть взяти участь у наступному засіданні дистанційно.

Водночас під час другого підготовчого засідання захисниця Володимира Крупи вдруге заявила про відвід судді Дениса Коваленка. Вона вважає, що процесуальна поведінка головуючого може свідчити про його упередженість у цій справі.

«Вважаю, що ваша процесуальна поведінка зумовила підтвердження тих обставин, які у відповідності до п. 4 ч. 1 ст. 75 Кримінального процесуального кодексу України вказують на вашу упередженість як головуючого судді у даному кримінальному провадженні», – заявила Гончарук. Після заяви про відвід Денис Коваленко оголосив перерву в розгляді справи для вирішення питання щодо його відводу.

Нагадаємо, справа Тетяни Крупи набула розголосу восени 2024 року. 4 жовтня ДБР повідомило про викриття тодішньої очільниці Хмельницької МСЕК та її сина на незаконному збагаченні. Під час обшуків правоохоронці виявили майже $6 млн готівкою у різних валютах, а також медичні документи та списки з прізвищами й діагнозами.

5 жовтня 2024 року Крупі повідомили про підозру в незаконному збагаченні, а 7 жовтня суд відправив її під варту на 60 діб із можливістю внесення 500 млн грн застави.

4 вересня 2025 року Вищий антикорупційний суд змінив Крупі запобіжний захід, звільнивши її з-під варти та зменшивши розмір застави до 20 млн грн. Згодом заставу внесли в повному обсязі.

У жовтні 2025 року НАБУ повідомило про завершення досудового розслідування щодо Тетяни Крупи, її чоловіка та сина. Тепер висунуті їм обвинувачення має розглянути суд. Вина кожного з обвинувачених має бути доведена в судовому порядку.