Мозок свині оживили і підтримували шість годин

Клітини в ділянці мозку свині — нейрони (зелені) та астроцити (червоні). Зліва видно, як вони розпались через 10 годин після смерті. Справа — збережені клітини за допомогою перфузійної технології під назвою BrainEx

Джерело: Stefano G. Daniele and Zvonimir Vrselja, Sestan Laboratory and Yale School of Medicine