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Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Бронювання по-новому. Мінекономіки роз'яснило, що зміниться та хто втратить відстрочку
Із 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал «Дія»
фото з відкритих джерел

Минулого тижня уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими

Кабінет міністрів зробив чіткішою процедуру бронювання військовозобов’язаних на період воєнного стану. Усі критично важливі підприємства мають повторно підтвердити свій статус. Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Із 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал «Дія». Водночас, відповідно до нових критеріїв, усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року.

Минулого тижня уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими.

За результатами перевірки 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус, однак були виявлені такі порушення:

  • різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого;
  • використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих;
  • включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки.

Заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів заявив, що уряд зміг виявити незначні порушення та підготувати зміни, щоб їх виправити. А отже нові параметри бронювання та критичності підприємств стануть чіткішими та забезпечать баланс між обороноздатністю держави та економікою.

«За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно робить внесок в економіку та мають на це законне право», – зазначив він.

Раніше Кабінет міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним відстрочки, видані Мінекономіки і через «Дію», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. 

Нагадаємо, Міністерство оборони планує відмовитися від примусового залучення громадян на військову службу та впроваджувати нові механізми.

Раніше стало відомо, що Україна планує мобілізувати 160 тис. осіб у період з листопада до лютого. Однак військові експерти та українські чиновники скептично оцінюють можливість досягнення цієї мети, заявивши, що реалістичніше очікувати призову до 100 тис. осіб.

Як повідомлялося, за останні два місяці 98% повісток отримали громадяни, які не платять податки й ніде не зареєстровані як такі, що працюють.

До слова, міністр оборони України Рустем Умєров заявив про необхідність продовження мобілізації в Україні у 2025 році.

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Теги: міністр Мінекономіки військові Україна аудит Рустем Умєров

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