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Скільки українці витратили за дев'ять місяців на покупки в інтернеті

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Скільки українці витратили за дев'ять місяців на покупки в інтернеті
Загальна сума чеків складає понад 2,35 трлн грн
фото з відкритих джерел

Чеків більшає, водночас середня сума сплати падає

 

За даними Державної податкової служби, три мільярди оплат з використанням реєстраторів розрахункових операцій (РРО) здійснили українці за дев'ять місяців 2024 року. Загальна сума чеків складає понад 2,35 трлн грн. Про це повідомляє «Опендатабот». 

Водночас середня сума у чеках громадян падає рік до року.

У 2,2 рази зросла кількість транзакцій через онлайн-каси (ПРРО) за дев'ять місяців 2024 року порівняно з відповідним періодом торік – до 3 млрд. Це майже половина від загальної кількості операцій за чотири роки існування системи.

Такий ривок транзакцій трапився через введення вимоги використовувати системи ПРРО та РРО для бізнесу. За порушення цього обов’язку на бізнес чекає штраф.

Для порівняння, у 24 рази відрізняється середня кількість операцій на місяць цьогоріч та у 2021: 340 млн проти 14 млн.

Скільки українці витрачали грошей через ПРРО
Скільки українці витрачали грошей через ПРРО
інфографіка «Опендатабот»

Понад 2,35 трлн грн складає загальна сума чеків. З них майже половину українці витратили цьогоріч – 1,07 трлн грн. Минулого року відповідний показник склав 503 млрд грн, що у 2,1 рази менше.

Хоч українці витратили більше грошей, проте зробили вони це за рахунок збільшення кількості покупок та зменшення середнього чеку. Наприклад, цьогоріч середній чек склав – 345 грн. Це у 3,7 рази менше від 2020 року, коли вона складала 1300 грн.

«Підприємці все частіше обирають ПРРО замість залізних фіскальників. 90% клієнтів Poster наразі працюють саме з програмними реєстраторами. Серед причин – простота обслуговування та фінансова доступність, що є ключовим для бізнесу зараз. Попри популярність ПРРО в Мінфіні продовжує працювати міжвідомча робоча група, яка хоче зарегулювати й обмежити роботу програмних реєстраторів. На початку року, наприклад, озвучувалась ідея заборони офлайн-режим, що є небезпечним для роботи програмних реєстраторів в цілому. Наразі робоча група обережніша у своїх ідеях і діях, тож сподіваємось, що ПРРО і надалі зможуть повноцінно працювати й допомагати наповнювати бюджет», – заявив Родіон Єрошек, CEO та співзасновник української компанії з автоматизації закладів Poster. 

Нагадаємо, наприкінці жовтня українці отримали свій перший кешбек від держави. Частина громадян його вже витратила. Найчастіше українці переказували ці гроші на мобільний рахунок. Про це повідомляє Міністерство економіки. Як зазначає пресслужба відомства, кешбек витратила п'ята частина українців, які його отримали наприкінці жовтня.

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Теги: бюджет бізнес штраф українці

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