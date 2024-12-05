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Китай запровадив санкції проти низки виробників озброєнь із США

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Китай запровадив санкції проти низки виробників озброєнь із США
США отримали санкції проти виробників зброї
фото: Matt Rourke

Китай ввів нові санкції проти 13 американських виробників озброєнь 

Китай запровадив санкції проти 13 компаній, які представляють ВПК США, а також шести керівників цих підприємств через постачання озброєнь Тайваню. Обмеження набирають чинності з 5 грудня 2024 року. Про це йдеться у заяві МЗС КНР, пише Investing.com

Активи підсанкційних юридичних та фізичних осіб заморожуються, із ними забороняється вести бізнес. Керівникам, які потрапили під рестрикції, заборонено в'їзд до КНР, наголошується в інформації зовнішньополітичного відомства.

«США нещодавно знову оголосили про продаж озброєнь тайванському регіону Китаю, це серйозно порушує принцип одного Китаю та положення трьох спільних китайсько-американських комюніке», – заявили у МЗС. США своїми діями серйозно втручаються у внутрішні справи КНР та завдають шкоди суверенітету та територіальній цілісності країни, зазначило відомство.

У чорний список потрапили Teledyne Brown Engineering, BRINC Drones, Rapid Flight, Red Six Solutions, Shield AI, SYNEXXUS, Firestorm Labs, Kratos Unmanned Aerial Systems, HavocAI, Neros Technologies, Cyberlux Corporation тощо.

До слова, Китай заборонить експорт до США матеріалів, які можуть мати військове застосування, включаючи галій, германій, сурму та надтверді матеріали. 

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Теги: США зброя санкції Китай бізнес обмеження

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