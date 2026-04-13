Росія заробила на війні в Ірані. А що буде після перемир'я?

Кремль називали головним бенефіціаром війни на Близькому Сході – через зростання цін на нафту. Але щойно США та Іран оголосили перемир'я – ціни обвалилися. Як це вплине на бюджет РФ, з'ясувала DW

Перемир'я між США, Ізраїлем та Іраном обвалило ціни на нафту. 8 квітня барель марки Brent подешевшав на 15% – зі 110 до менш ніж 95 доларів. Тепер ринок очікує на розблокування Ормузької протоки, через яку свою нафту постачають країни Перської затоки. Якщо це станеться, ціни опустяться ще нижче.

Більшість країн світу зустрінуть зниження цін на нафту, газ та інші види сировини з полегшенням. Одне з рідкісних винятків Росія. Спричинений війною енергетичний шок став для неї несподіваним – і щедрим – подарунком. Скільки Росія завдяки цьому заробила і що буде з її доходами далі – у матеріалі DW.

Війна на Близькому Сході дестабілізувала світовий нафтовий ринок

До початку війни на Близькому Сході нафтогазові доходи російського бюджету помітно відставали від плану. У січні та лютому вони становили 826 млрд рублів – більш ніж на 300 млрд рублів менше, ніж уряд розраховував зібрати. Порівняно з першими двома місяцями 2025 року вони скоротилися майже на 50%.

Основні передумови, закладені урядом РФ у бюджет, виявилися хибними. Нафта на початку року коштувала надто дешево, а рубль, навпаки, був занадто міцним. Подальші перспективи виглядали похмуро. Очікувалося, що через надлишок пропозиції ціни на нафту протягом року знижуватимуться.

Блокування Ормузької протоки, через яку до війни проходило близько 20% світових постачань сирої нафти, 10-20% нафтопродуктів і близько 20% скрапленого природного газу (СПГ), перекреслило ці прогнози. Котирування Brent злетіли з 70 до 110 доларів за барель. Знижки на російську нафту різко скоротилися. В умовах дефіциту покупці були готові купувати будь-яку нафту, включно з підсанкційною.

Скільки Росія заробила на нафті й газі в березні

За підсумками березня нафтогазові доходи російського бюджету становили 617 млрд рублів – на 43% більше, ніж у лютому. Однак усе це зростання було забезпечене тим, що в березні бюджет, окрім податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), отримав також податок на додатковий дохід (ПДД) за останні три місяці 2025 року.

Без урахування ПДД, який нафтогазові компанії сплачують раз на квартал, доходи в порівнянні з лютим майже не змінилися, а в порівнянні з березнем 2025 року скоротилися – на 43%. За підсумками трьох місяців відставання від минулорічного графіка загалом перевищило 45%.

Річ у тім, що в березні нафтогазові доходи російського бюджету розраховувалися з огляду на низькі лютневі ціни (44,6 долара за барель Urals). Додаткові доходи бюджет отримає лише в квітні, коли буде використано середню березневу ціну.

Нафтогазові доходи Росії у квітні

Скільки саме отримає російський держбюджет, уже приблизно зрозуміло. Середня ціна бареля російської нафти, за даними мінфіну РФ, у березні становила 77 доларів. Долар у середньому коштував 80,14 рубля. Якщо припустити, що обсяги видобутку нафти в березні були на рівні лютого, бюджет отримає від податку на видобуток корисних копалин (ПВКК) 740 млрд рублів, підрахував експерт Берлінського центру Карнегі, колишній керівник департаменту стратегії та інновацій «Газпром нафти» Сергій Вакуленко.

Крім того, у квітні до бюджету надійде податок на додатковий дохід (ПДД) за перші три місяці 2026 року – за розрахунками Вакуленка, близько 290 млрд рублів. У сумі це дає близько 1,03 трлн рублів – майже стільки ж, як у квітні 2025 року, коли збори становили 1,09 трлн. На тлі січня та лютого таке зростання виглядає більш ніж значним. Проте радикально стан російського бюджету це не поліпшує.

«На початку року доходи Росії скоротилися настільки різко, що для компенсації втрат знадобилися б не один, а кілька місяців стабільно високих цін, і лише після цього можна було б говорити про «додаткові доходи», які б перевищили ті, що їх спочатку закладав російський уряд», – констатує в розмові з DW експерт Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) Ісаак Леві.

Якими можуть бути нафтогазові доходи Росії далі

До довоєнних рівнів ціни на нафту в найближчому майбутньому не повернуться, навіть якщо на зміну перемир'ю прийде стійкий мир, вказують аналітики сервісу «Альфа-Інвестиції». Нормалізація постачань з Перської затоки триватиме не тижні, а місяці. Стратегічні резерви за час конфлікту були вичерпані – їх відновлення створить додатковий попит. Водночас зберігатиметься ризик ескалації. У результаті, на думку аналітиків, ціни можуть стабілізуватися в діапазоні 80–90 доларів за барель Brent.

Майже всю свою нафту Росія продає в Азії, проте значна частина постачань проходить через Балтику. На фото: працівник «Лукойлу» на нафтовій платформі в Балтійському морі фото: Vitaly Nevar/Reuters

За такого сценарію нафтогазові доходи Росії до кінця року можуть бути близькими до запланованих або навіть дещо їх перевищити – це залежатиме як від фактичних цін, так і від розміру знижки між Brent і Urals.

Водночас існує фактор, який може зіграти не на користь російського бюджету. Через успішні атаки українських безпілотників на об'єкти інфраструктури на Балтиці російські компанії змушені скорочувати відвантаження нафти, зауважують аналітики. У період кінець березня-квітень їхні обсяги знизилися до мінімальних показників. Так, за підрахунками Bloomberg, на тижні до 29 березня сумарні морські відвантаження Росії скоротилися одразу на 1,75 млн барелів на добу – до 2,32 млн.

Якщо удари триватимуть, а Росія й надалі не буде в стані їм протидіяти, нафтовим компаніям, імовірно, доведеться скорочувати видобуток – інакше нафту просто не буде куди діти. Оскільки оподаткування нафтогазової галузі в Росії прив'язане саме до обсягів видобутку – насамперед через податок на видобуток корисних копалин (ПВКК), – їх скорочення безпосередньо вдарить по бюджету.

«Якщо з війни з Іраном і можна винести якийсь урок, то він полягає в тому, що для зупинки танкерних перевезень потрібно не так уже й багато – особливо коли йдеться про вузькі протоки на кшталт Ормузької: навіть загрози атаки може бути достатньо, – коментує старший науковий співробітник аналітичного центру Brookings Робін Брукс. – Приблизно половина морського експорту російської нафти проходить через Балтійське море і далі через протоки, які значно вужчі за Ормузьку й тому більш уразливі. Атаки дронів на два ключові нафтові хаби Росії на Балтиці наочно показують: Україна за бажання здатна організувати власну блокаду».

Олег Логінов