Поставки зброї під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки
Рютте прокоментував повідомлення про можливе перенаправлення ракет Patriot та озброєння США на Близький Схід
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американська зброя, призначена для України в межах механізму PURL, продовжує надходити і не була перенаправлена на інші напрямки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт НАТО.
Йшлося, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, які, за повідомленнями ЗМІ, могли бути перенаправлені з програм підтримки України.
«Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, – ця відома абревіатура PURL – продовжує надходити», – заявив Рютте.
Він підкреслив, що поставки в межах цієї програми залишаються стабільними, попри загострення ситуації на Близькому Сході. За словами генсека, йдеться не лише про ракети для систем Patriot, а й про інші критично важливі елементи військової допомоги для України.
«З моменту запуску минулого літа, PURL наразі поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони», – повідомив він. «Тож це триває. Це добре», – додав очільник Альянсу.
Водночас Рютте уточнив, що не може розкривати всі деталі щодо конкретних поставок озброєння у публічному форматі. Він також наголосив на важливості цієї підтримки для України, підкресливши, що разом із розвідувальними даними від США поставки за програмою PURL є критичними для обороноздатності держави.
До слова, міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів.
