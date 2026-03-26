Поставки зброї під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Поставки зброї під загрозою? Генсек НАТО відреагував на чутки
Марк Рютте запевнив у безперервних поставках зброї США для України
фото з відкритих джерел

Рютте прокоментував повідомлення про можливе перенаправлення ракет Patriot та озброєння США на Близький Схід

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що американська зброя, призначена для України в межах механізму PURL, продовжує надходити і не була перенаправлена на інші напрямки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт НАТО.

Йшлося, зокрема, про ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot, які, за повідомленнями ЗМІ, могли бути перенаправлені з програм підтримки України.

«Можу запевнити вас, що критично важлива підтримка від Сполучених Штатів для України, оплачена союзниками, – ця відома абревіатура PURL – продовжує надходити», – заявив Рютте.

Він підкреслив, що поставки в межах цієї програми залишаються стабільними, попри загострення ситуації на Близькому Сході. За словами генсека, йдеться не лише про ракети для систем Patriot, а й про інші критично важливі елементи військової допомоги для України.

«З моменту запуску минулого літа, PURL наразі поставив близько 75% усіх ракет для українських батарей Patriot та 90% боєприпасів, які використовуються в інших системах протиповітряної оборони», – повідомив він. «Тож це триває. Це добре», – додав очільник Альянсу.

Водночас Рютте уточнив, що не може розкривати всі деталі щодо конкретних поставок озброєння у публічному форматі. Він також наголосив на важливості цієї підтримки для України, підкресливши, що разом із розвідувальними даними від США поставки за програмою PURL є критичними для обороноздатності держави.

До слова, міністерство війни США вперше за тривалий час не оприлюднюватиме огляд розміщення своїх військ за кордоном. Це створює невизначеність для американських законодавців і союзників Вашингтона, які використовують цей документ для планування бюджетів та аналізу військової політики Сполучених Штатів.

Читайте також:

Читайте також

Єврокомісарка Марта Кос заявила про неможливість вступу України до 2027 року
Єврокомісія назвала умови вступу України до ЄС
24 березня, 16:30
Лукашенко зустрівся зі спеціальним посланцем США Коулом
Спецпосланець Трампа приїхав на переговори до Лукашенка
19 березня, 12:04
Джо Кент заявив, що Іран не становив загрози для Сполучених Штатів, а війна розпочалася під тиском Ізраїлю
Експосадовець США Кент заявив, що Алі Хаменеї стримував ядерну програму Ірану
19 березня, 04:29
Світ проспав епоху дронів – Україна ні
Світ проспав епоху дронів – Україна ні
18 березня, 12:58
Росіяни вдарили дронами по Запоріжжю
Удар по Запоріжжю: є поранені, пошкоджено будинки (фото)
16 березня, 07:24
Керівниця «Госпітальєрів» прокоментувала скандал навколо медбатальону
Скандал із «Госпітальєрами». Депутатка Зінкевич назвала «винних»
10 березня, 14:46
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
Вибухи в РФ та на Близькому Сході: головне за ніч 8 березня
8 березня, 05:55
Зазвичай США і Велика Британія діють як тісні союзники у військових питаннях
США приховали від Британії деталі атаки на Іран
5 березня, 09:59
Актор Брюс Кемпбелл прийняв рішення лікуватися від раку, аби згодом повернутися до роботи
Зірка фільму «Зловісні мерці» Брюс Кемпбелл захворів на рак
3 березня, 20:15

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
