Головна Світ Соціум
search button user button menu button

МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС

Наталія Порощук
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
МАГАТЕ закликає до максимальної стриманості під час конфлікту
фото: EPA-EFE

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що поінформоване про влучання снаряда на територію атомної електростанції «Бушер» в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Іран повідомив МАГАТЕ, що у вівторок ввечері на територію АЕС «Бушер» влучив снаряд. Про пошкодження станції чи травми персоналу не повідомляється», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі  додав: «Знову закликає до максимальної стриманості під час конфлікту, щоб запобігти ризику ядерної аварії».

Нагадаємо, організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни. За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта у вівторок близько 19:00 за місцевим часом. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.

Читайте також:

Теги: Іран АЕС МАГАТЕ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іран під час протестів 9 січня
AP: Університети в Ірані стали епіцентром опору проти режиму
28 лютого, 03:31
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
Рютте заявив, що НАТО не має жодних планів вступати у війну з Іраном
2 березня, 22:42
Американські сили завдають ударів по військових цілях Ірану
США заявили про суттєві втрати військово-морських сил Ірану
4 березня, 06:21
Американські компанії попереджають, що вони не зможуть замінити нафту з Близького Сходу
США визнають, що не можуть оперативно перекрити поставки енергоносіїв з Перської затоки
4 березня, 16:36
Посол Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані
Іран захищатиметься, доки не припиниться агресія США та Ізраїлю – посланець ООН
6 березня, 16:00
Росія передала Ірану розвіддані про розташування американських військових об’єктів, але точний масштаб цієї допомоги поки що невідомий
РФ передала Ірану розвіддані для ударів по військах США
6 березня, 14:41
Росія, ймовірно, передала Ірану та його союзникам рекомендації щодо управління безпілотниками
«Невидима рука Путіна»: Лондон розсекретив дронову співпрацю РФ та Ірану
13 березня, 03:57
Іранська сторона також не готова до перемир’я
Трамп відхилив спроби почати переговори з Іраном – Reuters
14 березня, 23:51
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
Удар по Запоріжжю, вибухи у Росії, Оскар-2026: головне за ніч 16 березня
16 березня, 05:55

Соціум

МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС
МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС
Світова організація охорони здоров’я оцінила наслідки ядерного сценарію
Світова організація охорони здоров’я оцінила наслідки ядерного сценарію
США наказали посольствам по всьому світу провести термінову перевірку безпеки: що сталося
США наказали посольствам по всьому світу провести термінову перевірку безпеки: що сталося
Убивство 31-річного українця в Ірландії: з'явилися нові деталі
Убивство 31-річного українця в Ірландії: з'явилися нові деталі
В Ірландії вбито українця: чоловік помер на очах у дружини
В Ірландії вбито українця: чоловік помер на очах у дружини
Справа «Голосу Америки»: суд наказав повернути працівників на роботу
Справа «Голосу Америки»: суд наказав повернути працівників на роботу

Новини

Сенегал сенсаційно втратив завойований трофей Кубка африканських націй
Сьогодні, 10:10
В Україні місцями дощитиме: погода на 18 березня
Сьогодні, 05:59
Останній чвертьфінал Кубка України зірвала тривала повітряна тривога
Вчора, 17:27
В Україні місцями дощитиме: погода на 17 березня
Вчора, 05:59
Іран відновив інтригу щодо участі в Чемпіонаті світу
16 березня, 17:24
Збірна України оголосила склад на Швецію з трьома дебютантами
16 березня, 14:25

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua