МАГАТЕ зробило заяву після повідомлення Ірану про атаку на АЕС

Іран повідомив МАГАТЕ, що у вівторок ввечері на територію АЕС «Бушер» влучив снаряд

Міжнародне агентство з атомної енергії заявило, що поінформоване про влучання снаряда на територію атомної електростанції «Бушер» в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МАГАТЕ.

«Іран повідомив МАГАТЕ, що у вівторок ввечері на територію АЕС «Бушер» влучив снаряд. Про пошкодження станції чи травми персоналу не повідомляється», – йдеться у повідомленні.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі додав: «Знову закликає до максимальної стриманості під час конфлікту, щоб запобігти ризику ядерної аварії».

Нагадаємо, організація з атомної енергії Ірану повідомила про атаку на Бушерську атомну електростанцію, що розташована на заході країни. За офіційними даними Тегерана, снаряд влучив у територію об'єкта у вівторок близько 19:00 за місцевим часом. Попри сам факт інциденту, іранська сторона стверджує, що Центр ядерної безпеки не зафіксував жодних фінансових, технічних чи людських втрат.

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі заявив, що Іран накопичив уран майже збройового рівня і не надає повного доступу інспекторам. «Я був дуже чітким і послідовним у своїх звітах про ядерну програму Ірану: хоча доказів того, що Іран створює ядерну бомбу, немає, його великий запас урану, збагаченого майже до збройового рівня, а також відмова надати моїм інспекторам повний доступ викликають серйозне занепокоєння», – йдеться в заяві Гроссі.