Президент Куби розкрив деталі про переговори з США

Президент Куби Мігель Діас-Канель тримає кубинський прапор поруч із Раулем Кастро, другим праворуч, та онуком Рауля Кастро, Раулем Гільєрмо Родрігесом Кастро
фото: AP

Президент Куби Мігель Діас-Канель розповів, що переговори перебувають на ранній стадії

Президент Куби Мігель Діас-Канель підтвердив, що 94-річний Рауль Кастро бере безпосередню участь у формуванні стратегії діалогу зі Сполученими Штатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Associated Press.

Рауль Кастро залишається найвпливовішою фігурою на острові та курує процес переговорів, які наразі перебувають на ранній стадії. Діас-Канель наголосив на єдності кубинського керівництва, спростовуючи чутки про розбіжності всередині Комуністичної партії щодо того, як реагувати на безпрецедентний тиск з боку Вашингтона.

Ситуація на Кубі наблизилася до критичної межі через жорстку нафтову блокаду, запроваджену Дональдом Трампом. Американський президент погрожує санкціями та тарифами будь-якій країні, яка наважиться постачати паливо на острів, що вже призвело до тримісячної відсутності енергоносіїв. Енергосистема країни фактично зруйнована: за останній тиждень зафіксовано два загальнонаціональні блекаути, які залишили мільйони людей без світла та води. На тлі цього гуманітарного колапсу Трамп заявив, що незабаром матиме «честь захопити Кубу», наполягаючи на повній зміні політичної моделі острова.

Представники ООН попереджають про неминучу гуманітарну катастрофу, якщо запаси палива не будуть поповнені найближчим часом. Через відсутність електрики близько мільйона людей втратили доступ до води, тисячі дітей залишилися без планових операцій та вакцинації, а економічне життя країни майже паралізоване. Організація Об'єднаних Націй оцінює необхідну допомогу для відновлення мереж та подолання наслідків блокади у $94 млн, наголошуючи, що подальше затягування кризи призведе до масових втрат людських життів.

Як відомо, Куба заявила про готовність до можливого військового протистояння зі США на тлі загострення риторики Вашингтона та нафтової блокади. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Куби Карлос Фернандес де Коссіо.

«Наша країна історично була готова до мобілізації як нація в цілому для військової агресії... Ми не вважаємо це чимось ймовірним, але було б наївно з нашого боку, якби ми не готувалися», – сказав він.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа намагається переконати лідера Куби Мігеля Діаса-Канеля добровільно залишити посаду на тлі переговорів між Вашингтоном і Гаваною щодо майбутнього острова.

