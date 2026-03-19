У США зафіксовано падіння рівня демократії та свободи слова

Причина падіння демократії – агресивна концентрація влади в руках Трампа під час його другого терміну

Згідно з новими даними шведського інституту V-Dem, Сполучені Штати переживають безпрецедентно швидку деградацію демократичних інститутів. Про це пише «Главком».

У щорічному звіті за 2026 рік дослідники констатують, що через систематичне залякування медіа та придушення інакомислення США втратили статус ліберальної демократії, перейшовши до категорії «виборчих демократій». Основною причиною такого регресу експерти називають агресивну концентрацію влади в руках президента Дональда Трампа під час його другого терміну.

Аналітики зазначають, що свобода слова в країні впала до найнижчого рівня з часів Другої світової війни. У звіті наголошується, що саме обмеження прав на висловлювання думок стає «першим доміно», яке запускає процес автократизації. Окрім прямого тиску, у США фіксують зростання самоцензури в медіа, що є превентивною реакцією на ризики переслідувань. Загалом тенденція до посилення авторитаризму охопила 44 країни світу, зміщуючи глобальний центр управління в бік несвободи.

Серед ключових факторів, що сприяли змінам у США, дослідники виділяють послаблення захисту громадянських прав, тиск на опозиційні групи та відсутність дієвих законодавчих обмежень з боку Конгресу. Попри те, що рейтинги свободи слова в Америці все ще вищі за середньосвітові, атаки на пресу та академічну спільноту суттєво підірвали демократичний фундамент. На думку авторів звіту, єдиною дієвою перепоною на шляху до повного авторитаризму в США наразі залишається судова система, зокрема Верховний суд.

Раніше повідомлялося, що Білий дім розгорнув масштабну кампанію проти провідних американських медіа, звинувачуючи їх у непатріотизмі та «злочинному» висвітленні військового конфлікту в Ірані.

Окрім самого Дональда Трампа, до атак залучені ключові посадовці: голова Федеральної комісії зі зв'язку (FCC) Брендан Карр погрожує мовникам відкликанням ліцензій, а очільник Пентагону Піт Гегсет публічно критикує журналістів під час офіційних брифінгів. Аналітики припускають, що така агресивна риторика зумовлена низьким рівнем підтримки війни серед населення та невдоволенням влади реальними новинами з фронту.

До слова, Дональд Трамп заявив, що нещодавно спілкувався з одним із колишніх президентів США, який нібито схвалив його дії та висловив жаль, що сам не наважився на подібні кроки.