Росіяни через блокування Telegram масово переходять на корейський месенджер

Корейський сервіс поки не потрапив під масовий фільтр Роскомнагляду

У Росії зростає інтерес до південнокорейського месенджера KakaoTalk

Після запровадження жорстких обмежень на роботу Telegram у Росії, користувачі почали масово переходити на південнокорейський месенджер KakaoTalk. Застосунок несподівано очолив рейтинги завантажень у російських сегментах App Store та Google Play. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Moscow Times.

Повідомляється, що сервіс піднявся на друге місце в рейтингу найпопулярніших додатків категорії «Соціальні мережі» у російському сегменті App Store, поступившись лише месенджеру Max. У RuStore додаток завантажили близько 10 тис. разів.

Станом на 24 березня 2026 року, ситуація з доступом до Telegram у РФ стала критичною. Роскомнадзор заблокував більшість проксі-серверів та популярних VPN-сервісів. На цьому тлі зафіксовано аномальний сплеск інтересу до KakaoTalk – сервісу, який раніше був популярним переважно в Південній Кореї.

Більше про KakaoTalk

Інтерфейс KakaoTalk перекладено російською мовою, тому користуватися ним можна без знання корейської. Однак частина елементів залишається англійською, а окремі фрагменти інтерфейсу можуть бути не повністю локалізовані.

KakaoTalk був запущений у 2010 році. У Південній Кореї ним користується переважна більшість власників смартфонів – понад 90%. За даними розробників, загальна кількість завантажень у всьому світі перевищує 150 млн.

Месенджер пропонує стандартний набір функцій:

обмін текстовими повідомленнями,

надсилання зображень і стікерів,

групові чати,

канали,

голосові та відеодзвінки.

«Главком» писав, що російські окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування месенджера Telegram у тимчасово захоплених регіонах України. Мешканці окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей повідомляють про неможливість доступу до сервісу без використання спецзасобів.

Нагадаємо, в РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.