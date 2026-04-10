Дрони зупинили, але ненадовго. РФ відновила експорт нафти: деталі

Єгор Голівець
Новоросійськ відновив експорт нафти після ударів ЗСУ
фото з відкртих джерел

Після п’ятиденної паузи РФ запустила відвантаження з ключового термінала і готує танкер

Росія відновила експорт сирої нафти з термінала «Шесхаріс» у порту Новоросійськ після зупинки, спричиненої дроновою атакою та пожежею. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на агенцію Reuters.

За даними агентства, відвантаження було призупинене приблизно на п’ять днів після удару, який пошкодив інфраструктуру термінала. Термінал «Шесхаріс» є одним із ключових експортних вузлів Росії в Чорному морі та зазвичай забезпечує відвантаження близько 700 тисяч барелів нафти на добу.

Станом на 9 квітня у порту відновив роботу один причал. Уже найближчим часом планується відправка танкера обсягом близько 80 тисяч тонн. Співрозмовники Reuters також повідомили, що в цей день у Новоросійську відновили навантаження мазуту. Крім того, протягом тижня з порту було здійснено одне відвантаження дизельного пального.

Водночас повне відновлення роботи інфраструктури поки що не завершене, і строки повернення до звичних обсягів експорту залишаються невідомими.

До слова, адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила зберегти спеціальні винятки, які дозволяють купувати російську нафту в обмежених обсягах. Міністерство фінансів США планує офіційно оголосити про продовження санкційних послаблень уже найближчим часом.

Чинний дозвіл на закупівлю певної кількості російської нафти та нафтопродуктів було запроваджено в середині березня. Його дія мала завершитися 11 квітня, однак у Вашингтоні вирішили не згортати цей механізм.

Нагадаємо, що у ніч на 6 квітня в Новоросійську Краснодарського краю РФ після атаки безпілотників спалахнула пожежа на інфраструктурі державної компанії «Транснефть», що обслуговує нафтові танкери. 

 

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

