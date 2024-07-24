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Ростислав Шурма «покриває» схеми банку «Альянс» та його власника Щербаня – ЗМІ

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Ростислав Шурма «покриває» схеми банку «Альянс» та його власника Щербаня – ЗМІ
Ростислав Шурма
фото: офіс президента

Журналісти стверджують, що Щербань є кумом Ростислава Шурми

Заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма може бути «таємним покровителем» невеликого банку «Альянс», який останнім часом регулярно потрапляє до корупційних скандалів. Завдяки близьким стосункам із Павлом Щербанем – головою наглядової ради банку – Шурма може відбивати «атаки» НБУ на «Альянс», а також забезпечити протекцію для банку перед правоохоронними органами, вважають журналісти.

Банк «Альянс» став широко відомий завдяки скандалу з хабарем, який від імені банку мав дати детективам НАБУ і прокурорам САП адвокат юридичної компанії Miller Олексій Носов у справі про завдання збитків «Укренерго». Попри те, що формально головним акціонером є Олександр Сосіс, колишній голова правління страхової компанії АСКА Ріната Ахметова, насправді все вирішує голова наглядової ради, 40-річний Павло Павлович Щербань.

Згідно із даними з відкритих джерел, Щербань працює в банківському секторі близько 18 років. Він працював у «Промінвестбанку», банку «Володимирський», «Південкомбанку» друга Віктора Януковича-молодшого по автогонкам Руслана Циплакова. Також працював у схемних банках «Апекс» та «Стандарт», а також в Таскомбанку. З середини 2018 року Щербань був заступником голови й в.о. голови правління, а з серпня 2021 року – очолює наглядову раду банку «Альянс». В липні 2023 року Антимонопольний комітет дозволив йому придбати понад 25% акцій установи.

Журналісти стверджують, що Щербань є кумом Ростислава Шурми, з яким вони ймовірно, познайомилися близько десяти років тому під час структурування низки схемних угод. ЦНевиконання умов за гарантіями, хронічне ігнорування нормативів Нацбанку, особливо в частині рівня ризику на одного клієнта, корупційні скандали й штрафи за порушення правил фінмоніторингу – сукупно всі ці фактори уже давно повинні були накликати на банк тимчасову адміністрацію», – йдеться в статті. Утім, банк фізично нібито захищає Шурма.

Автори відзначають, що у Шурми є бізнес-інтереси й в інших компаніях Щербаня. «По-перше, йдеться про газовидобувну компанію «Віва Експлорейшн», якою Щербань формально володіє разом із геологом Сергієм Думенком через кіпрську фірму I. F. Exploration Company Limited. Згідно з даними профільних ЗМІ, компанія володіє ліцензією на геологічне вивчення у тому числі дослідно-промислову розробку з подальшим видобуванням нафти, газу природного та конденсату на Старомізунській площі в Івано-Франківській області терміном дії до 2033 р», – йдеться в матеріалі.

Другий цікавий актив в розпорядженні Щербаня, за яким може стояти заступник глави Офісу Президента – це нещодавно придбаний елеватор у місті Хорол на Полтавщині (ТОВ «Альянс Елеватор»). «Попри відносно невеликі розміри й потребу у реконструкції, Щербань і Шурма розглядають цей бізнес як старт для більшої інтеграції в аграрну галузь, оскільки попит на зберігання зерна та іншої продукції сільського господарства щороку лише зростає», – вважають журналісти.

Також цілий кластер компаній, куди інвестував Щербань, повʼязані з ІТ-бізнесом.

«Щербань, очевидно, збирається створювати багатопрофільну ІТ-команду, яка зможе обслуговувати різні сфери. Переважно фірми спеціалізуються на банківських продуктах, проте надають послуги й торговим мережам», – сказано в тексті. Інтерес Шурми до цифровізації багатьох процесів в економіці відомий, додають автори. Але також відоме його постійне бажання «підсидіти» віцепрем’єра з цифрової трансформації Михайла Федорова. «І тому група Щербаня – це непоганий старт для створення власного діджитального війська», – говориться в тексті.

«Вся ця різносторонність у бізнес-інтересах ніяк не лягає у функціонал голови наглядової ради банку, який штормить уже не перший місяць. Тож тут або «Альянс» для Щербаня не є пріоритетом (що не виглядає, як правда), або ж інвестиції у всі ці строкаті бізнеси – це чистий венчур (портфельні вкладення, коли інвестор не впливає на ухвалення рішень, а отримує пропорційний своїй частці пасивний дохід), за яким, можливо, стоїть навіть і не сам Щербань», – резюмують медійники.

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Теги: інвестиції бізнес адвокат

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