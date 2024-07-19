У світі глобальний технологічний збій, деякі аеропорти не працюють: деталі

Збій пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows

Низка країн вранці зіштовхнулися з масштабними технічними збоями. Так, роботу припинили аеропорти, державні установи, банки, логістичні перевізники, оператори зв'язку, приватні компанії тощо.

Як зазначив співзасновник Monobank Олег Гороховський, у всьому світі стався глобальний IT-збій. Він пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike та Windows. «Безліч компаній у нокдауні», – заявив Гороховський.

Аеропорти, приватні компанії та банки

Зокрема, у США, Австралії, Іспанії та Німеччині аеропорти зіткнулися з технічними збоями, внаслідок яких затримуються або скасовуються рейси.

Управління цивільної авіації США повідомило про припинення польотів авіакомпаній American Airlines, United Airlines і Delta Airlines через проблеми з комунікацією. Як повідомляє CNN, причиною скасування і затримок рейсів став збій у роботі хмарної платформи для зберігання даних Microsoft Azure.

Аеропорти Іспанії зіткнулися з «інцидентом у комп'ютерній системі», що може призвести до затримок рейсів, заявив оператор аеродрому Aena. Міжнародний аеропорт Берлін-Бранденбург призупинив роботу через технічні проблеми, літаки не можуть ні злетіти, ні здійснити посадку.

В Австралії стався глобальний технічний збій, через який масово постраждали оператори зв'язку, банки та авіакомпанії, проблеми пов'язані з роботою ноутбуків Microsoft.

Масовий збій Windows 10 BSOD пов’язаний з оновленням Crowdstike, програми, яка надає передові рішення з кібербезпеки для персонального комп'ютера з Windows.

Представник Microsoft заявив, що компанія вивчає ситуацію, в той час як представники Crowdstrike не були доступні для коментарів у неробочий час, а дзвінки на їхній основний номер в Японії залишилися без відповіді.

Перші збої

Як зазначає Bloomberg, перші збої з'явилися в США пізно ввечері в четвер, що пов'язано зі збоями в роботі сервісів Microsoft, включаючи Azure і 365. Денверська авіакомпанія Frontier Airlines, що входить до складу Frontier Group Holdings Inc., призупинила польоти більш ніж на дві години. Авіакомпанія скасувала загальнонаціональну паузу у вильотах і почала процес відновлення польотів з 23:00 за нью-йоркським часом.

Група LSE, яка управляє Лондонською фондовою біржею, заявила, що стикається з глобальною технічною проблемою, яка перешкоджає публікації новин. В Азії японські користувачі почали повідомляти про збої в роботі сервісів, зокрема Microsoft 365 – офісного програмного забезпечення компанії, доступного в інтернеті – у другій половині дня. Авіакомпанії в аеропортах Мумбаї та Гонконгу повернулися до ручної реєстрації пасажирів.

Останні збої сталися одразу після того, як Microsoft заявила, що розв'язала проблему збоїв у роботі хмарних сервісів Azure. Раніше на сторінках статусу компанії з'являлися повідомлення про те, що Azure та Microsoft 365 зазнавали проблем протягом декількох годин.

Зокрема, вранці 19 липня компанія «Нова пошта» зіткнулася з проблеми через технічний збій. Однак роботу всіх клієнтських систем та сервісів вже вдалося відновити.

Також повідомлялося, що на труднощі натрапили monobank, «Сенс Банк» та мобільний оператор Vodafone.