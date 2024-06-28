Євросоюз запровадив санкції проти однієї з найбільших транспортних компаній РФ

«Трансконтейнер» пов'язаний з постачанням зброї з КНДР та логістичним забезпеченням окупантів на війні

Європейський Союз ввів санкції проти «Трансконтейнер». Це одна з найбільших транспортних компаній Російської Федерації. Про це стало відомо з офіційного веб-сайту законодавства ЄС.

Санкції було запроваджено проти генерального директора «Трансконтейнера» Михайла Концерева.

«Трансконтейнер» – це найбільший залізничний контейнерний оператор у Росії. У 2023 році прибуток компанії зріс, зокрема, шляхом транзитних перевезень білоруських вантажів до російських портів. Також компанія надає послуги на новому терміналі в особливій економічній зоні «Алабуга», яка пов'язана з постачання дронів-камікадзе типу «Шахед», якими росіяни атакують Україну.

Крім того, «Трансконтейнер» пов'язаний з постачанням зброї з КНДР та логістичним забезпеченням війни в Україні.

З відкритих джерел відомо, що «Трансконтейнер» має понад 40 тис. фітингових платформ для перевезення контейнерів, а також понад 140 тис. контейнерів. Фірма керує 40 контейнерними терміналами у Росії.

Євросоюз також запровадив санкції проти російської фірми з надання фінансових послуг ТОВ «Тітул» та її власника Дмитра Бєлоглазова. До санкційних списків додали російські компанії «Іліадіс» та Rasperia Trading Limited.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки розширюють список підсанкційних російських осіб та компаній. Зокрема, до нього увійшли «Газпром інвест», судноремонтний завод Чорноморського флоту Росії, Московська біржа та ще понад 230 фізичних та юридичних осіб.

До слова, країни Європейського Союзу офіційно запровадили 14-й пакет санкцій проти Росії. Рада ЄС ухвалила сьогодні 14-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів, які завдадуть подальшого удару по режиму Путіна і тим, хто зберігає його незаконну, неспровоковану та невиправдану агресивну війну проти України.

Як повідомляється, ці заходи спрямовані на те, щоб націлитись на такі сектори російської економіки, як енергетика, фінанси та торгівля, та ще більше ускладнити обхід санкцій ЄС.

Як повідомлялося, через західні санкції Російська Федерація накопичила «тіньовий флот» для перевезення своєї нафти по всьому світу. Зокрема, є підозри, що Москва почала робити аналогічні дії щодо скрапленого природного газу.