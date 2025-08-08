Головна Дайджест ЗМІ
search button user button menu button

Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?

Радіо Свобода
glavcom.ua
Радіо Свобода
google social img telegram social img facebook social img
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави. На колажі: лідери Вірменії, США та Азербайджану
колаж: radiosvoboda.org

Сторони погодилися продовжити демаркацію, але з того часу прогресу на інших ділянках кордону немає

Вірменія та Азербайджан можуть наблизитися до підписання історичної мирної угоди – або хоча б оголосити про її досягнення – коли президент США Дональд Трамп прийме їхніх лідерів у Білому домі цього тижня.

Президент США Дональд Трамп заявив, що 8 серпня в Білому домі він прийматиме лідерів Азербайджану і Вірменії на «офіційній церемонії підписання мирної угоди», яка може покласти край десятиліттям конфлікту між країнами.

«Багато лідерів намагалися покласти край війні, але безуспішно, аж дотепер, завдяки «ТРАМПУ», – написав Трамп у Truth Social 7 серпня.

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян і президент Азербайджану Ільгам Алієв також підпишуть угоди зі Сполученими Штатами, щоб «спільно використовувати економічні можливості, щоб ми могли повністю розкрити потенціал регіону Південного Кавказу», – додав він.

Ще напередодні це було неясно.

«Про підписання жодного документа наразі не йдеться; підсумки перемовин визначать, який документ, якщо взагалі, буде ухвалено», – зазначила Гасмік Акопян, депутатка правлячої партії «Громадянський договір» та членкиня комітету з міжнародних справ парламенту Вірменії.

Налагодження відносин після війни

Вірменія та Азербайджан двічі воювали через Нагірний Карабах після здобуття незалежності від СРСР у 1991 році.

Після останнього великого збройного конфлікту у 2020 році та подальшого масового виїзду вірменського населення з цього спірного регіону влада Єревана офіційно визнала Карабах суверенною територією Азербайджану. Відтоді обидві країни зробили значні кроки до нормалізації відносин.

Хоча в березні було оголошено про завершення погодження тексту мирної угоди, її досі не підписали.

Азербайджан наполягає, що підписання стане можливим лише після того, як Вірменія вилучить з Конституції згадку про Декларацію незалежності 1990 року, яка посилається на Акт про об'єднання Радянської Вірменії та Нагірного Карабаху 1989 року. Баку також вимагає офіційного припинення діяльності Мінської групи ОБСЄ – єдиної міжнародної платформи, яка десятиліттями займалась врегулюванням конфлікту.

Вірменія фактично погодилась на обидві умови, але наполягає, що ухвалення нової Конституції – внутрішнє питання, яке має вирішуватись у наступні роки. Щодо Мінської групи, Єреван пропонує спільно подати заявку про її розпуск одночасно з підписанням угоди.

Проте це не єдині перешкоди на шляху до остаточної угоди.

Питання кордонів

У значному дипломатичному прориві навесні–влітку 2024 року Вірменія та Азербайджан провели першу в історії демаркацію та делімітацію 13-кілометрової ділянки свого північного кордону. Вірменські війська залишили чотири безлюдні села, які до війни 1990-х років належали радянському Азербайджану.

Сторони погодилися продовжити демаркацію, але з того часу прогресу на інших ділянках кордону немає. Вірменія стверджує, що Азербайджан досі утримує понад 200 кв. км її території.

Опозиція у Вірменії засудила ці дії як «капітуляцію» та закликала Пашиняна піти у відставку. Проте масові протести у травні–червні 2024 року поступово згасли. Пашинян заявив, що курс на довготривалий мир підтримує більшість громадян.

Зангезурський коридор

Одне з найгостріших питань – так званий Зангезурський коридор.

Згідно з умовами припинення вогню у 2020 році, Вірменія повинна гарантувати безпечне транспортне сполучення між материковим Азербайджаном та його ексклавом Нахічевань. Йдеться про безперешкодний рух громадян, транспорту й вантажів.

Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа? фото 1

Однак Вірменія, яка вже майже 40 років перебуває в економічній блокаді з боку Азербайджану та Туреччини, наполягає: будь-який транзит має повністю відповідати її суверенітету та територіальній цілісності. Вона категорично відкидає ідею «екстериторіального коридору», вважаючи це закамуфльованою територіальною претензією.

У 2024 році сторони домовилися розглядати це питання окремо від мирної угоди.

За домовленістю 2020 року, контроль над транспортними шляхами мала здійснювати Прикордонна служба ФСБ Росії. Але після того, як російські миротворці не змогли захистити вірменське населення в Карабасі під час азербайджанського наступу у вересні 2023 року, а потім були виведені – Вірменія дедалі більше орієнтується на Захід, дистанціюючись від Москви.

Роль США

Питання про можливу участь США в адмініструванні дороги активізувалося після саміту Пашиняна й Алієва в Абу-Дабі 10 липня, де обговорювали питання інфраструктури.

Посол США в Туреччині Томас Баррак заявив, що Вашингтон запропонував 100-річну оренду транзитного маршруту як компроміс.

«Вони сперечаються через 32 км дороги, але це не жарти, – сказав Баррак 11 липня. – Це триває вже десятиліттями».

Речниця Пашиняна Назелі Багдасарян відкинула ідею оренди, однак 16 липня прем’єр підтвердив, що США запропонували передати адміністрацію транзиту через Сюнік американській компанії.

Багдасарян заявила, що Єреван готовий передати управління маршрутом третій стороні, наприклад, американській компанії або спільному підприємству, але Вірменія повинна зберегти повний суверенітет над Сюніком.

«Ми говоримо не лише про дороги, але й про трубопроводи, лінії електропередач, телекомунікаційні кабелі – тобто про інфраструктуру, яку потрібно створювати та управляти нею», – сказав Пашинян.

Алієв тим часом заявив: «Азербайджанські вантажі та громадяни не повинні бачити обличчя вірменських прикордонників чи будь-кого іншого, – сказав він у липні, поновлюючи тиск на Єреван. – Не повинно бути жодного фізичного контакту, і мають бути гарантовані заходи безпеки, щоб забезпечити вільний проїзд наших громадян і вантажів».

Вірменський уряд відкинув ці заяви. Тим часом опозиційні партії у Вірменії закликають до ширшого діалогу – не лише щодо відкриття цього конкретного транзитного маршруту, а всіх маршрутів у регіоні – з метою припинення триваючої блокади Вірменії.

Реакція регіональних гравців

Стійкий мир і відкриття транзитного маршруту через Вірменію мають потенціал зв’язати нафто- і газовидобувний Кавказ та Центральну Азію з Європою, оминаючи Росію та Іран.

І Росія, і Іран висловили занепокоєння можливою присутністю США в стратегічному для Вірменії регіоні Сюнік, що межує з Іраном.

Москва звинуватила Вашингтон у спробі захопити процес примирення між Баку і Єреваном та відсунути на другий план регіональні держави.

«Західні країни прагнуть перевести процес примирення між Баку і Єреваном на свої рейки, – заявила 24 липня на брифінгу Марія Захарова, речниця МЗС Росії. – Ми також знаємо, куди зазвичай ведуть ці рейки... Це може призвести до порушення балансу системи безпеки в регіоні».

Іран також висловив рішучий протест проти будь-яких угод, які, на його думку, можуть поставити під загрозу його північний кордон із Вірменією.

Високопоставлений радник Верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї попередив країни «в регіоні або поза ним» припинити пошуки земельного коридору для Азербайджану, який проходив би через вірменський регіон, що межує з Ісламською республікою.

«Деякі уряди, байдужі до власних інтересів і інтересів регіону, підняли питання Зангезурського коридору і стукають у всі двері, щоб просунути свої нелегітимні цілі на Південному Кавказі», – написав Алі Акбар Велаяті у дописі в X 4 серпня, після того, як з’явилися повідомлення про те, що Трамп прийматиме в Білому домі лідерів Вірменії та Азербайджану.

Трамп і «Нобелівська премія миру»

Спостерігачі припускають, що зустріч у Білому домі 8 серпня може стати яскравою нагодою для президента Трампа посилити свою кандидатуру на Нобелівську премію миру.

У Білому домі стверджують, що Трамп успішно завершив кілька глобальних конфліктів, зокрема суперечки між Таїландом і Камбоджею, Ізраїлем і Іраном, Руандою і Демократичною Республікою Конго, Індією і Пакистаном, Сербією і Косовом, Єгиптом і Ефіопією.

Проте, як показує досвід інших тривалих конфліктів, як-от між Косовом і Сербією, сам підпис угоди не гарантує тривалого миру і стабільності. Залишаються глибокі проблеми, зокрема невирішені суперечки щодо повернення переміщених вірмен із Нагірного Карабаху та долі вірменських військовополонених, які досі утримуються в Баку. Ба більше, десятиліття ворожнечі між двома народами – що тягнеться понад 40 років – продовжують заважати справжньому примиренню.

Очікується, що потенційне оголошення про угоду між Вірменією та Азербайджаном у Вашингтоні також матиме збіг із закінченням 8 серпня «ультиматуму» Трампа президенту Росії Володимиру Путіну щодо завершення війни в Україні. Спостерігачі вважають, що прорив у Кавказькому регіоні міг би компенсувати дипломатичну невдачу, якщо Москва відхилить вимоги Вашингтона.

«Радіо Свобода»

Читайте також:

Джерело
Теги: США Нікол Пашинян Нагірний Карабах Вірменія Азербайджан Дональд Трамп росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Уродженець США Монсон отримав російське громадянство у 2018 році
Одіозний боєць ММА хоче оформити громадянство Росії для своїх дітей, які живуть у США
8 липня, 20:48
Основна ціль атаки – Луцьк, Львів та Чернівці
Приблизна мапа руху ракет та дронів цієї ночі
12 липня, 08:47
Трамп та Зеленський домовилися частіше зідзвонюватись і координувати спільні кроки й надалі
Атака на Україну, розмова Трампа та Зеленського: головне за ніч
15 липня, 06:03
У глави МЗС Чехії песимістичний погляд щодо економіки Росії
Путін доводить Росію до економічної прірви – голова МЗС Чехії
15 липня, 14:42
Зазначається, що важливо було завдати фінансового збитку, щоб російський режим витрачав десятки мільйонів доларів на відновлення систем
«Аерофлот» зазнав масштабної кібератаки: хакери пояснили мотиви
29 липня, 04:43
У Росії за останній рік почали частіше обвалюватись будинки
У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік
6 серпня, 17:15
На думку Віктора Ющенка, нинішня війна в Україні – це «фінальна дистанція» у багатовіковій боротьбі за незалежність Києва
Ющенко: Для України сьогодні більше позитивних новин, ніж будь-коли
3 серпня, 13:46
Путін і Нетаньягу ставлять Трампа в складне становище
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
4 серпня, 12:50
Фігурантів затримано на місці події під час вчинення злочину
Затримано завербованих РФ молодиків, які хотіли спалити будинок ветерана на Київщині
5 серпня, 14:30

Дайджест ЗМІ

Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Що Вірменія та Азербайджан отримають від переговорів під егідою Трампа?
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
Вода і війна. Куди завело Крим 11 років силового господарювання Росії
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
Складні жнива на Запоріжжі: хліб буде попри російські атаки
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?
Нова хвиля літнього наступу РФ: чого чекати?
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
Далекобійна зброя: як Німеччина інвестує в Україну
Далекобійна зброя: як Німеччина інвестує в Україну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 серпня 2025
40K
Командувач армійської авіації розповів, хто придумав використовувати спортивні Як-52 для збивання «шахедів»
17K
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
8810
Стало відомо, хто успадкував майно народного артиста і ексдепутата Яна Табачника
4167
Житлова криза в Іспанії поглиблюється: як реагують місцеві мешканці

Новини

Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Сьогодні, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
Вчора, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
Вчора, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41
Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
6 серпня, 18:08

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua