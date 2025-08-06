У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік

У Росії за останній рік почали частіше обвалюватись будинки

За пів року вже сталось понад 30 обвалів житлових і громадських будівель, і процес лише пришвидшується

У Росії за перші шість місяців 2025 року сталося понад 30 обвалів житлових і громадських будівель, не пов’язаних із бойовими діями. В середині літа подібних випадків стає все більше – вони трапляються майже щотижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Можемо объяснить».

У РФ збільшується кількість обвалів будинків графіка: «Можемо объяснить».

Журналісти видання проаналізували випадки обвалів будинків, які були зафіксовані в засобах масової інформації. Серед основних причин руйнувань – вибухи газу, аварійний стан будинків і помилки під час будівництва чи ремонту.

Зокрема, за пів року щонайменше шість великих обвалів сталися через вибухи газу. В Саратові вибух 25 липня призвів до обвалу під’їзду багатоповерхівки. Тоді загинули семеро людей, серед них дитина. Місцеві жителі за кілька годин до інциденту скаржилися на трубу, що стирчить, але влада ніяк не відреагувала.

Вибух в Курську 7 липня зруйнував балкон і стіну. Тоді постраждав молодий чоловік.

Подібні випадки були також в Чувашії та Тобольську. Тоді зазначали, що це сталось через побутові газові балони або аварійний стан труб.

Найпоширенішою причиною аварії є аварійний стан будинків. Лише у липні зафіксовано кілька випадків, зокрема:

Астрахань, 28 липня – обвалився під’їзд будинку, визнаного аварійним ще у 2017 році. Рішення про розселення відкладали роками;

Златоуст – стеля старого будинку впала прямо на багатодітну сім’ю. Загалом у місті залишається близько 150 аварійних будівель.

Подібні історії відбулись також у Рибному, Челябінську та Володимирі. Там десятиліттями не ремонтуються будинки, а мешканців не розселяють.

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Іноді будівлі обвалюються відразу після капремонту або одразу після ведення через технічні помилки. Журналісти згадують декілька таких випадків. Зокрема, 9 червня в Алейську обвалилася кутова частина житлового будинку. Тоді у МНС заявили, що це сталося під час ремонтних робіт і через підмивання фундаменту.

В Єкатеринбурзі 29 липня обвалився триповерховий офісний будинок після встановлення важкого обладнання – нині слідчі перевіряють відповідність проєкту нормам. А у Владивостоці обвалився фасад будинку 1954 року лише через кілька років після капітального ремонту.

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За інформацією видання, наразі кількість обвалів зростає. Зокрема, взимку фіксували по 3–5 на місяць, навесні – 6 на місяць, а у липні – вже 8. Зараз інциденти відбуваються майже щотижня.

У липні Сили оборони неодноразово атакували обʼєкти російського військово-промислового комплексу. Про результати атаки розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.