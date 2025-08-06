Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік

Олена Мазун
glavcom.ua
Олена Мазун
google social img telegram social img facebook social img
У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік
У Росії за останній рік почали частіше обвалюватись будинки
фото: Слово і діло

За пів року вже сталось понад 30 обвалів житлових і громадських будівель, і процес лише пришвидшується

У Росії за перші шість місяців 2025 року сталося понад 30 обвалів житлових і громадських будівель, не пов’язаних із бойовими діями. В середині літа подібних випадків стає все більше – вони трапляються майже щотижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Можемо объяснить». 

У РФ збільшується кількість обвалів будинків
У РФ збільшується кількість обвалів будинків
графіка: «Можемо объяснить».

Журналісти видання проаналізували випадки обвалів будинків, які були зафіксовані в засобах масової інформації. Серед основних причин руйнувань – вибухи газу, аварійний стан будинків і помилки під час будівництва чи ремонту.

Зокрема, за пів року щонайменше шість великих обвалів сталися через вибухи газу. В Саратові вибух 25 липня призвів до обвалу під’їзду багатоповерхівки. Тоді загинули семеро людей, серед них дитина. Місцеві жителі за кілька годин до інциденту скаржилися на трубу, що стирчить, але влада ніяк не відреагувала.

Вибух в Курську 7 липня зруйнував балкон і стіну. Тоді постраждав молодий чоловік.

Подібні випадки були також в Чувашії та Тобольську. Тоді зазначали, що це сталось через побутові газові балони або аварійний стан труб.

Найпоширенішою причиною аварії є аварійний стан будинків. Лише у липні зафіксовано кілька випадків, зокрема:

  • Астрахань, 28 липня – обвалився під’їзд будинку, визнаного аварійним ще у 2017 році. Рішення про розселення відкладали роками;
  • Златоуст – стеля старого будинку впала прямо на багатодітну сім’ю. Загалом у місті залишається близько 150 аварійних будівель.

Подібні історії відбулись також у Рибному, Челябінську та Володимирі. Там десятиліттями не ремонтуються будинки, а мешканців не розселяють.

Випадки руйнування будинків в РФ становляться все частіше
Випадки руйнування будинків в РФ становляться все частіше
фото: ГТРК ОКА

Іноді будівлі обвалюються відразу після капремонту або одразу після ведення через технічні помилки. Журналісти згадують декілька таких випадків.  Зокрема, 9 червня в Алейську обвалилася кутова частина житлового будинку. Тоді у МНС заявили, що це сталося під час ремонтних робіт і через підмивання фундаменту.

В Єкатеринбурзі 29 липня обвалився триповерховий офісний будинок після встановлення важкого обладнання – нині слідчі перевіряють відповідність проєкту нормам. А у Владивостоці обвалився фасад будинку 1954 року лише через кілька років після капітального ремонту.

В Росії почастішали випадки руйнування будинків
В Росії почастішали випадки руйнування будинків
флото: Екатеринбург онлайн

За інформацією видання, наразі кількість обвалів зростає. Зокрема, взимку фіксували по 3–5 на місяць, навесні – 6 на місяць, а у липні – вже 8. Зараз інциденти відбуваються майже щотижня.

У липні Сили оборони неодноразово атакували обʼєкти російського військово-промислового комплексу. Про результати атаки розповідав головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Теги: вибух росія будинок

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Заява Трампа до Путіна – це момент істини для України?
Трамп готує важливу заяву про війну в Україні: чого чекати?
12 липня, 19:37
Посол України в Туреччині Наріман Джелял і президент Туреччині Реджеп Тайїп Ердоган. Стамбул. 8 липня 2025 року
Який Ердоган без камер? Яке завдання дав Зеленський? Інтерв'ю із послом України в Туреччині Наріманом Джелялом
3 серпня, 21:45
Речник Путіна назвав інформацію про смерть російського чиновника «трагічною та сумною»
Кремль відреагував на смерть міністра транспорту, якого нещодавно звільнив Путін
8 липня, 15:34
США і європейські країни розуміють, що у випадку розвалу Росії можуть виникнути територіальні спори
Голова ради резервістів Сухопутних військ пояснив, чому США та ЄС бояться поразки Росії у війні
13 липня, 19:58
У навчаннях візьмуть участь понад 120 літальних апаратів і 10 берегових ракетних комплексів
Росія розпочала масштабні військово-морські навчання (відео)
23 липня, 11:23
Дрони масово виробляють на заводі в Єлабузі
Росія стрімко розширює виробництво ударних БПЛА в Єлабузі – CNN
28 липня, 12:37
Ракета впала приблизно за 50 м. від мечеті
Росіяни пошкодили Ісламський культурний центр та мечеть в Києві (фото)
31 липня, 10:55
Горить НПЗ у Самарській області
Атака безпілотників на Росію, нові заяви Трампа: головне за ніч
2 серпня, 07:11
Трамп оголосив у п'ятницю, що він розміщує два атомні підводні човни в «відповідних регіонах» поблизу Росії
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
4 серпня, 08:54

Соціум

У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік
У РФ зростає кількість обвалених будинків: приголомшлива статистика за 2025 рік
Після року без смертей у ДТП у столиці Фінляндії сталася летальна аварія з велосипедистами
Після року без смертей у ДТП у столиці Фінляндії сталася летальна аварія з велосипедистами
Два аеропорти Туреччини побили історичні рекорди
Два аеропорти Туреччини побили історичні рекорди
Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
Навроцький склав присягу президента Польщі (відео)
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
Німеччина дозволить пацієнтам із депресією лікуватись психоделічними препаратами
Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки
Річниця Курської операції. Сирський підбив підсумки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
272K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 6 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 6 серпня 2025
17K
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
8724
Українці посміялися з одкровень Буданова щодо повій
4371
Скандал у міській раді Івано-Франківська: мер вигнав активіста
3361
Нічні клуби вже у минулому? Який відпочинок обирає покоління зумерів

Новини

Південь Франції охопила найпотужніша з 1976 року пожежа (відео)
Сьогодні, 18:08
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
Сьогодні, 16:48
Стало відомо, як донька Ротенберга допомогає олігархові обходити санкції
Сьогодні, 16:09
В Україні зросло споживання електроенергії: причина
Сьогодні, 12:04
Повітряна тривога у Києві через загрозу балістики тривала 11 хвилин
Сьогодні, 00:03
Очільника Енергомитниці відсторонено через журналістське розслідування
4 серпня, 16:42

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua