Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа

За словами колумніста, Трамп, здається, особливо роздратований схильністю Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з ним

Російський диктатор Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виявилися для президента США Дональда Трампа значно проблемнішими, ніж він очікував. Про це зауважив колумніст Білого дому Ніл Стенейдж у виданні The Hill, передає «Главком».

«Кожен з них ускладнив політичні розрахунки Трампа на світовій арені не тільки через страждання, які вони заподіяли українцям і палестинцям відповідно, але й через їхню небажання змінювати курс. Зміна ставлення президента була найрізкішою стосовно Путіна, який чинив опір закликам Трампа покласти край війні в Україні», – йдеться у колонці.

За словами колумніста, Трамп, здається, особливо роздратований схильністю Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з ним – тільки для того, щоб через кілька годин Росія розпочала жорстокі бомбардування українських міст.

«Якщо ви хочете знати правду, Путін кидає в нас багато лайна», – сказав Трамп на початку липня. «Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим».

Зазначається, що однією з причин гніву Трампа, ймовірно, є те, що непоступливість Путіна ставить його в скрутне політичне становище.

«Це ставить президента в незручне становище, коли він не може ні закінчити війну, ні змінити ситуацію на користь України. З Нетаньягу все зовсім інакше. Але і в цьому випадку є причини для політичного дискомфорту з боку Трампа. Стосунки Трампа з Нетаньягу в деякому сенсі навіть більш бурхливі, ніж з Путіним», – наголосив Ніл Стенейдж.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. «Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив він.