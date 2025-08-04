Головна Світ Політика
search button user button menu button

Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
Путін і Нетаньягу ставлять Трампа в складне становище
фото: reuters

За словами колумніста, Трамп, здається, особливо роздратований схильністю Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з ним

Російський диктатор Володимир Путін і прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу виявилися для президента США Дональда Трампа значно проблемнішими, ніж він очікував. Про це зауважив колумніст Білого дому Ніл Стенейдж у виданні The Hill, передає «Главком».

«Кожен з них ускладнив політичні розрахунки Трампа на світовій арені не тільки через страждання, які вони заподіяли українцям і палестинцям відповідно, але й через їхню небажання змінювати курс. Зміна ставлення президента була найрізкішою стосовно Путіна, який чинив опір закликам Трампа покласти край війні в Україні», – йдеться у колонці.

За словами колумніста, Трамп, здається, особливо роздратований схильністю Путіна до конструктивних або навіть дружніх телефонних розмов з ним – тільки для того, щоб через кілька годин Росія розпочала жорстокі бомбардування українських міст.

«Якщо ви хочете знати правду, Путін кидає в нас багато лайна», – сказав Трамп на початку липня. «Він весь час дуже милий, але це виявляється безглуздим».

Зазначається, що однією з причин гніву Трампа, ймовірно, є те, що непоступливість Путіна ставить його в скрутне політичне становище.

«Це ставить президента в незручне становище, коли він не може ні закінчити війну, ні змінити ситуацію на користь України. З Нетаньягу все зовсім інакше. Але і в цьому випадку є причини для політичного дискомфорту з боку Трампа. Стосунки Трампа з Нетаньягу в деякому сенсі навіть більш бурхливі, ніж з Путіним», – наголосив Ніл Стенейдж.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив про намір запровадити санкції проти Російської Федерації, однак визнав, що не впевнений у їхній ефективності. «Мене обурює те, що робить Росія. Це огидно. Це війна Байдена, не моя. Але я сказав, що коли прийду до влади, намагатимусь усе це зупинити. Те, що відбувається, – дуже сумно», – зазначив він.

Читайте також:

Теги: Беньямін Нетаньягу путін Дональд Трамп росія Ізраїль США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скоро росіяни суб’єктивно відчуватимуть, що їх час минає, що вони програють
Як вибити у росіян віру у перемогу
28 липня, 16:40
На території колонії в Оленівці утримувалися воїни Маріупольського гарнізону
Треті роковини теракту в Оленівці. Реакція Зеленського
28 липня, 12:49
США значно скоротили військову присутність у Сирії на тлі покращення відносин з Дамаском
Сполучені Штати заявили про ліквідацію ватажка ІДІЛ у Сирії
26 липня, 09:32
Головнокомандувач просить у президента США ракети великої дальності разом із дозволом використовувати їх проти Росії
Сирський закликав Трампа сприяти перенесенню війни на територію РФ – Washington Post
23 липня, 14:43
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39
Зеленський: Народу Америки потрібна ця технологія, і вона має бути у вашому арсеналі
Трамп і Зеленський розглядають мегаугоду щодо американської зброї
17 липня, 18:24
Законопроєкет щодо санкцій проти Росії почнуть розглядати не раніше 21 липня, оскільки зараз Конгрес має важливіші пріоритети
Коли США застосують «пекельні» санкції проти Росії: дати від Reuters
12 липня, 18:46
Центральний та Приволжський федеральні округи найбільше дають солдат для армії РФ
Скільки росіян кинув Путін, аби захопити Україну? Розвідка назвала цифру за чотири роки війни
10 липня, 08:42
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
Зеленський синхронізував три пакети санкцій ЄС з українськими
8 липня, 21:44

Політика

Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
Американське видання назвало двох іноземних лідерів, які стали проблемою для Трампа
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
Путін готовий до зустрічі із Зеленським: деталі від Кремля
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
Бундестаг вигадав оригінальний метод, щоб знизити стрес у працівників
РФ розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі: Politico назвало причину
РФ розпочала кампанію з дезінформації молдован у Європі: Politico назвало причину
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
Трамп підтвердив прибуття двох ядерних субмарин у регіон поблизу РФ
Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну
Трамп заявив, що Росія дуже хоче бачити Віткоффа перед закінченням дедлайну

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
271K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 серпня: ситуація на фронті
108K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 серпня 2025
44K
Аграрій спрогнозував, що буде з цінами на картоплю восени
5590
Покоління зумерів потерпає від «кризи чверті життя»: що це таке
4117
Коли Путін з'їхав з глузду
2968
«Молодці». Журналіст розкритикував українських баскетболістів, які відмовилися грати за збірну

Новини

Росіяни штурмували КПП «Гоптівка» на Харківщині: реакція військової адміністрації
Сьогодні, 12:34
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
2 серпня, 14:12
2 серпня: який сьогодні день, традиції та заборони
2 серпня, 00:01
Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
1 серпня, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
1 серпня, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
1 серпня, 05:45

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua