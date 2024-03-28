Теракт у Росії. Путінські силовики шукають «терористів» в окупації?

Теракт у Підмосков’ї у «Крокус Сіті Холі» та ситуація на окупованих територіях України

«Окупаційні сили будь-якої миті можуть збільшити примусову мобілізацію жителів окупованих теренів»

Російські силовики збільшили кількість блокпостів і шукають українське підпілля на окупованих територіях. Як привід для перевірок вони використовують теракт у Підмосков’ї, що стався 22 березня в концертному залі «Крокус Сіті Хол». Про це днями повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. Про те, як теракт у РФ вплинув на життя в окупації та як російська влада може використати його у війні проти України – читайте в огляді проєкту Радіо Свобода «Новини Приазов’я».

Станом на вечір 27 березня теракт у підмосковному Красногорську забрав життя 143 людей. Попри те, що відповідальність за нього на себе взяло угруповання «Ісламська держава-Хорасан», представники російської влади продовжують звинувачувати Україну та країни Заходу у причетності до атаки.

«Теракт – привід для вседозволеності Центру «Е»

Як днями повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, після стрілянини та підпалу в Підмосков’ї російські силовики знову збільшили кількість блокпостів на окупованому півдні та шукають там українське підпілля.

Під виглядом «контртерористичних заходів», зауважує він, окупаційні сили зупиняють місцевих жителів на вулиці та перевіряють їхні документи, приходять до осель і вимагають у мешканців показати російські паспорти й документи, що підтверджують право власності на житло. Крім того, додає, російські силовики обшукують дачні кооперативи та сільські будинки.

У коментарі «Новинам Приазов’я» депутат Запорізької обласної ради з Мелітополя Павло Тімофєєв назвав кілька наслідків теракту для окупованого півдня. Серед них – зміцнення влади російських силовиків на місцях, посилення психологічного тиску на населення та його мобілізація на фронт.

На додачу до ФСБ і Росгвардії, каже він, в окупованих населених пунктах може активізуватися Центр «Е», що є частиною МВС Росії.

«Цей теракт і провал спецслужб РФ буде приводом для закручування гайок на окупованій території, для вседозволеності Центру «Е». Це будуть (вчиняти – ред.) оперативні співробітники. Ми очікуємо більше репресій, більше насильства і більше тиску на цивільне населення», – сказав він.

На думку депутата, окупаційні сили використають теракт у «Крокус Сіті Холі» для психологічного тиску на жителів українського півдня.

«Щоб вони (жителі окупованих територій – ред.) навіть і не намагалися проявляти свою українську ідентичність, щоб породити провину серед цивільних через їхню приналежність до України, до українського громадянства, окупанти будуть використовувати штучний український слід у цьому теракті», – висловився Тімофєєв.

Він також припустив, що окупаційні сили будь-якої миті можуть збільшити примусову мобілізацію жителів окупованих теренів.

«Якщо окупаційна влада вважає людину неблагонадійною, то та може потрапити у штурмові батальйони ім. Судоплатова, може потрапити на лінію фронту для будівництва фортифікаційних споруд. Цей період рабства може тривати декілька років. Ті українці, які були викрадені, вже понад рік перебувають на першій лінії фронту, будують фортифікації, фактично їх використовують як рабську силу», – сказав депутат Запорізької обласної ради.

З огляду на бойові дії та окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Окупанти підняли списки «неблагонадійних»

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів «Новинам Приазов’я», що останнім часом російські спецслужби посилили перевірки й на окупованій частині Херсонщини. Утім, пов’язано це з терактом у «Крокус Сіті Холі» або з «черговим загостренням» у силовиків РФ – достеменно невідомо, каже депутат.

«Обшуки наразі тривають абсолютно в усіх окупованих населених пунктах. Вони (окупанти – ред.) йдуть по списках: підняли списки «неблагонадійних», які існували з перших днів окупації. Тобто це – списки атовців й усіх проукраїнськи налаштованих людей разом з оновленими даними з доносів, які були від початку окупації й до сьогодні», – зазначив депутат.

За інформацією Хланя, російські силовики особливо прискіпливо перевіряють телефони та інші електронні носії жителів.

«Повідомляють, що навіть після обшуку вони ще пів години стоять біля домівки, де проводили обшук», – додає Хлань.

За його словами, після теракту в Підмосков’ї масова примусова мобілізація на Херсонщині поки не спостерігається. Утім, є загиблі місцеві жителі, які потрапили у попередні хвилі призову до російського війська.

«У Генічеську вже з’явилися перші загиблі – мобілізовані українські громадяни, які стали до лав російської армії з різних причин», – повідомляє депутат Херсонської облради.

«Знайти й затримати потенційних «терористів» на окупованому півдні

В інтерв’ю «Новинам Приазов’я» російський політемігрант, експерт українського «Центру громадянських свобод» Михайло Савва висловив думку, що через посилення «боротьби з тероризмом» з боку РФ жителі окупованих територій ризикують бути ув’язненими та засудженими за сфабрикованими справами.

«Управління ФСБ отримають вказівку знайти й затримати потенційних «терористів». А це означає, що посиляться репресії проти людей, які взагалі не мають ніякого стосунку до будь-яких терористичних організацій. Але план потрібно виконувати, тому людей будуть арештовувати за такими статтями, як підготовка терористичного акту або проходження навчання з метою скоєння теракту. Для цього навіть необов’язково, щоб у людини була якась зброя. Достатньо, щоб людина дивилася в інтернеті матеріали, які російська влада вважає терористичними», – підсумовує експерт.

22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» неподалік від Москви кілька осіб у камуфляжній формі стріляли у людей з автоматів та підпалили будівлю. Станом на 27 березня відомо про 143 загиблих та 360 постраждалих. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу за статтею про теракт.

Про причетність до нападу на «Крокус Сіті Хол» заявило угруповання «ІДІЛ-К». Сама «ІД» визнана терористичною у США, Канаді, Великій Британії, ЄС, Ізраїлі, Австралії та низці інших держав.

Російська ФСБ заявила, що нібито особи, які брали участь у теракті, «планували перейти російсько-український кордон» та «мали контакти на українській стороні». Згодом цю версію підтримав президент Росії Володимир Путін.

У Міністерстві закордонних справ України «категорично» відкинули звинувачення у «причетності» української сторони до стрілянини в концертному залі в Підмосков’ї. Президент Володимир Зеленський заявив, що особисто Путін та його спецслужби «займаються терором уже понад два десятиліття».

Американський Інститут вивчення війни зазначив, що атака «Ісламської держави» на «Крокус Сіті» є помітним провалом розвідки та правоохоронних органів РФ. Утім, заяви російської влади, яка наполягає на причетності України, сприяють давнім зусиллям Кремля виправдати своє повномасштабне вторгнення, неправдиво зображуючи існування незалежної України як екзистенційну загрозу для Росії.

Олена Бадюк, Олександр Янковський, Новини Приазов’я