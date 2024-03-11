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Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Окупанти посилили атаки на двох напрямках – Генштаб
Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 11 березня 

Триває 747-а доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 64 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 11 березня.

Ворожі удари по Україні

Загалом ворог завдав чотири ракетних та 88 авіаційних ударів, здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Уночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 25 БпЛА типу Shahed.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Муравейня, Копійки, Сінне Сумської області; Великий Бурлук, Вовчанськ Харківської області; Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Ямполівка, Роздолівка, Дружба, Нью-Йорк, Очеретине, Семенівка, Олександропіль, Новомихайлівка, Вугледар, Водяне, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоандріївка, П’ятихатки Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито вісім атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка, Спірне та Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку, силами оборони відбито п'ять атак противника в районах населених пунктів Кліщіївка, Андріївка та східніше Часового Яру Донецької області.

На Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 17 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки, Урожайного Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 25 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбито три атаки противника в районах південніше Новодарівки та північно-західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Протягом минулої доби противник здійснив чотири безуспішні штурмові дії.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по одному зенітному ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдали ураження по двох районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, одному складу боєприпасів, двох станціях радіоелектронної боротьби та двох засобах протиповітряної оборони противника.

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Теги: ворог Генштаб окупанти

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