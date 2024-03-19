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Росія випускає на фронт ґвалтівників

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Росія випускає на фронт ґвалтівників
Росіяни, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також засуджені можуть погасити свою судимість
фото з відкритих джерел

Російські ґвалтівники можуть звільнитися від покарання в обмін на контракт з Міноборони РФ

Російська Держдума підтримала законопроекти, які дозволяють засудженим за зґвалтування укладати контракти з Міністерством оборони РФ. Таким чином ґвалтівники зможуть відправлятись на війну в Україну. Про це повідомляє Moscow Times.

Відтепер у Росії люди, які перебувають під слідством і судом за злочини легкої та середньої тяжкості, а також більшості вже засуджених, можна укладати контракти з Міноборони в «періоди мобілізації, воєнного стану й у воєнний час».

Нові поправки не поширюються на засуджених за тяжкими статтями про сексуальне насильство над дітьми. Однак ґвалтівники дорослих можуть звільнитися від покарання в обмін на контракт. Тим, хто має судимість, у разі підписання контракту з Міноборони РФ, вона погашатиметься.

Водночас в Росії не будуть допускати на війну в Україні тих громадян, які ув'язнені за екстремізм, тероризм, диверсії, заклики до сепаратизму та державну зраду.

Нагадаємо, Росія планує провести нову хвилю мобілізації після президентських виборів у березні 2024 року.

До слова, російська влада провела переформатування військових округів, зокрема тепер усі окуповані території України «входять» у Південний військовий округ РФ.

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Теги: злочинець зґвалтування війна окупанти Міноборони РФ

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