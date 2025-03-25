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Трамп допустив послаблення тарифів для багатьох країн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Трамп допустив послаблення тарифів для багатьох країн
Президент США не уточнив, які країни можуть бути звільнені від тарифів
фото: AP

Раніше Трамп стверджував, що його тарифи не допускатимуть винятків

Президент США Дональд Трамп заявив, що може звільнити деякі країни від тарифів, якщо вважатиме це за потрібне. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на CNN.

Оголошуючи про інвестиції в розмірі $20 млрд від Hyundai, Трамп заявив, що може дати багатьом країнам послаблення від взаємних тарифів. «Ми можемо бути навіть ліпшими», – каже президент.

Американський лідер не став уточнювати, які країни можуть бути звільнені від тарифів або що буде критерієм для певних країн для винятків.

Раніше Трамп стверджував, що його тарифи не допускатимуть винятків. Але виступаючи в Овальному кабінеті, він недавно заявив, що готовий проявити «гнучкість».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп зробив чергову гучну заяву, оголосивши про запровадження 25% мит на будь-яку країну, яка купує нафту чи газ у Венесуели. Цей крок, за словами Трампа, спрямований на посилення тиску на південноамериканську країну, яку він звинувачує у ворожому ставленні до США та підтримці кримінальних угруповань.

Раніше Дональд Трамп заявив, що проблемою в американо-індійських торгових відносинах є високі тарифи на американські товари в Індії, і він має намір врівноважити їх за рахунок американських мит.

До слова, Трамп заявив, що США дадуть відповідь на контрзаходи Європейського Союзу проти його нових 25-відсоткових тарифів на сталь і алюміній, що підвищує ризик подальшої ескалації глобальної торговельної війни.

Водночас президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США.

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Теги: тарифи Дональд Трамп

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