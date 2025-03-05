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Лукашенко передав послання Трампу

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Лукашенко передав послання Трампу
Лукашенко: Я радий, що президентом США став саме Трамп, бо в нього велика сім’я з багатьма дітьми й онуками
фото: скриншот відео

«Передайте Трампу: я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося»

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко запропонував свою країну як майданчик для переговорів між Росією та Україною. Про це повідомляє Главком із посиланням на інтервʼю Лукашенка, яке цитує «Пул Первого».

На ці «переговори» він також запросив президента США Дональда Трампа. Він наголосив, що «треба домовлятися», а оскільки з Києва до Білорусі «пів години на літаку» Лукашенко запропонував провести перемовини саме в його країні.

«От тут сядемо, спокійно, без шуму, без криків, домовимося. Тому передайте Трампу: я його чекаю тут разом із Путіним і Зеленським. Сядемо і спокійно домовимося», – сказав очільник Білорусі.

Також, за його словами, він радий, що президентом США став саме Трамп, бо в того, мовляв, «велика сім’я» з багатьма дітьми й онуками. Тож це, на думку Лукашенка, гарантує, що президент США ніколи не натисне «червону кнопку», тобто не почне ядерну війну.

Раніше Олександр Лукашенко наказав розпочати пошук рідкісноземельних металів у країні. «Найактуальніша тема. Через відомі обставини зараз у всього світу на слуху тема видобутку рідкоземельних матеріалів. Кажуть, що у нас у відвалах (насип на земляній поверхні із пустих порід - «Главком») є рідкоземельні мінерали. Треба розвідати і решту: і хімія, і нафта, і газ, та інше», – сказав самопроголошений глава держави.

Нагадаємо, Україна отримала дані щодо російських планів стосовно Білорусі. Уже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування і посилення на білоруському напрямку. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

«Ми думаємо, що всі вони (15 дивізій військових, – «Главком») будуть на території Білорусі або частково. Це буде, я не знаю, 100-150 тис. людей. Це велике угруповання. Я не впевнений, що це угруповання піде наступом на Україну. Може бути, але воно піде в наступ. Я нікого не залякую. Можуть піти в Україну, як у 2022 році, або піти в Польщу, або Балтику», – прогнозує глава держави.

Також він розповів, що буде говорити з президентом США Дональдом Трампом про те, що росіяни хочуть зробити з Білоруссю.

Теги: росія Олександр Лукашенко Україна президент переговори росіяни Білорусь

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