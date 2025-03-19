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Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Спецпредставник Трампа заперечив російську атаку на енергоінфраструктуру України
За словами Віткоффа, атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до наказу Путіна
скріншот з відео

Стів Віткофф: «Я схильний вірити, що президент Путін діє сумлінно»

Спеціальний представник США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відмовився визнавати, що Росія порушила угоду про ненапад на енергетичну інфраструктуру України після розмови Трампа і Путіна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

За словами посадовця, серія російських ударів безпілотниками почалася ще до того, як російський диктатор мав можливість наказати своїм силам зупинити атаки. При цьому бомбардування України з боку РФ тривали ще кілька годин після цього.

«Президент Путін віддав наказ протягом 10 хвилин після своєї розмови з президентом, зобов’язуючи російські сили не атакувати жодну українську енергетичну інфраструктуру. Будь-які атаки, які сталися минулої ночі, відбулися до того, як цей наказ був відданий», – сказав Віткофф.

Як зазначив Віткофф, він «схильний вірити, що президент Путін діє сумлінно».

Спецпредставник Трампа зазначив, що російські чиновники повідомили йому в середу вранці, що сім їхніх безпілотників були вже в повітрі, коли Путін віддав наказ, і їх нібито збили самі росіяни.

Нагадаємо, Дональд Трамп провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним. Після завершення переговорів і Кремль, і Білий дім опублікували підсумкові заяви. «Главком» порівняв версії США та Росії.

Згодом Трамп назвав телефонну розмову з російським диктатором «дуже доброю і продуктивною». 

До слова, Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: США війна путін обстріл безпілотник Стів Віткофф

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