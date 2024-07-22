США розгорнули стратегічні бомбардувальники неподалік кордону України

Бомбардувальники США відправлені до Румунії

США перекинули на 57-ю авіабазу ВПС Румунії Міхая Коґельничану два міжконтинентальні стратегічні бомбардувальники B-52 Stratofortress. Про це повідомили у Військово-повітряних силах США в Європі.

На новому місці базування вони діятимуть у складі 20-ї експедиційної бомбардувальної ескадрильї ВПС США, а також почнуть взаємодіяти з силами НАТО.

«США мають намір працювати разом з нашими союзниками по НАТО та партнерами на східному фланзі, щоб гарантувати наявність у нас навичок об'єднання та можливостей координації, необхідних для підтримки регіональної безпеки, захищеності та стабільності», – зазначив генерал ВПС США Джеймс Хеккер.

Перед тим, як прилетіти до Румунії, американські стратегічні бомбардувальники вперше провели навчальний політ над кордоном Фінляндії та Росії. За даними норвезької газети The Barents Observer, літаки B-52, прямуючи на північ до Лапландії, наблизилися до Кольського півострова настільки близько, наскільки це можливо з південно-західного боку. Там бомбардувальники зробили коло і знову повернулися на південь.

Пілоти літаків могли бачити майже весь півострів, де розміщені російські ракетні підводні човни, а також аеродром «Олень», з якого регулярно злітають стратегічні бомбардувальники Ту-95МС для ударів по Україні.

У ВПС США в Європі підтвердили, що російські винищувачі перехопили стратегічні бомбардувальники, але американські літаки не змінили курсу і продовжили свій запланований політ без пригод, після чого вирушили на базу до Румунії.

Румунська авіабаза, на якій будуть американські бомбардувальники, до 2040 року має стати найбільшою військовою базою НАТО в Європі. Передбачається, що на ній базуватиметься тисяча американських військових, а загальна кількість солдатів НАТО досягне 10 тис. Площа військового комплексу становитиме 2,8 тис. га та включить нові об'єкти. Румунська влада має намір вкласти в проект $2,5 млрд.

Рішення про розширення авіабази Міхая Коґельничану було ухвалено на тлі війни в Україні, яка йде поряд із кордонами Румунії. Збройні сили США використовують базу з 1999 року. В даний час на ній розміщені елементи 101 повітряно-десантної дивізії США, а також винищувачі союзників, які допомагають румунським ВПС у виконанні завдань повітряної поліції.

Раніше Румунія дозволила розміщення на своїй території сил швидкого розгортання НАТО високої готовності у разі серйозних загроз безпеці. Про це повідомив президент Румунії Клаус Йоганніс у листі парламенту.За його словами, завдяки цьому рішенню Північноатлантична рада може ухвалити рішення про розгортання на румунській території об'єднаних оперативно-тактичних груп дуже швидкого реагування в разі раптової серйозної кризи безпеки, що загрожує національній незалежності і суверенітету країни «з метою швидкого реагування на кризу і запобігання її ескалації».