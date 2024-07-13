Коли і як ЗСУ звільнять окуповані території: прогноз аналітиків

Контрнаступальні операції Сил оборони можуть відбутися наприкінці 2024 та впродовж 2025 року

Допомога західних партнерів дозволить Україні зірвати плани російського диктатора Володимира Путіна та звільнити тимчасово окуповані території. Станеться це в кілька етапів. Таку думку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Фахівці нагадали, що ЗСУ вже здійснили кілька масштабних контрнаступальних операцій. Вони були успішними в оперативному плані впродовж усього повномасштабного вторгнення.

За оцінками ISW, вихід із нинішньої позиційної війни в Україні є складним завданням як для російських, так і для українських військ. На думку аналітиків, менш масштабні контрнаступальні операції ЗСУ відкривають можливості для досягнення оперативно важливих цілей без викликів, що пов'язані з проведенням більш масштабних контрнаступів.

«Менш масштабні контрнаступальні операції, ймовірно, дозволять Україні швидше підірвати здатність Росії використовувати ініціативу на всьому театрі воєнних дій і швидше зменшити тиск на Сили оборони на всій лінії фронту», – розмірковують фахівці.

Також оборонна допомога Заходу здатна забезпечити Сили оборони України необхідним обладнанням та зброєю в обсягах, у терміни і в регулярності, що дозволять їм здійснювати масштабні операції зі звільнення тимчасово окупованих територій.

За словами аналітиків, такі операції ЗСУ не обов'язково мають бути окремими та широкомасштабними. Вони можуть бути серією складних контрнаступальних операцій, що відбуватимуться наприкінці 2024 та впродовж 2025 року.

Нагадаємо, що, на думку аналітиків ISW, українські захисники не зможуть провести широкомасштабну контрнаступальну операцію до 2025 року.

До слова, наразі ситуація на фронті є проблемною, проте не патовою. Контрнаступ розпочнеться тоді, коли Сили оборони отримають усю обіцяну допомогу. Про це заявив президент Володимир Зеленський.

Також сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що завдяки допомозі від США ЗСУ цього літа зможуть повернути собі військовий імпульс на полі бою та перейти у наступ.