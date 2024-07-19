Третій день поспіль росіяни сидять без світла після збою на Ростовській АЕС

Масштабні проблеми з електрикою у РФ тривають уже третій день після збою на Ростовській атомній електростанції (АЕС) 16 липня

Проблеми з електроенергією зберігаються також і в окупованому Криму

Ростовській області та ще у чотирьох регіонах Росії діють графіки обмеження енергоспоживання після збою на атомній електростанції. Таке рішення ухвалили через аномальну спеку в регіоні та ризик перевантаження обладнання. Про це пише The Moscow Times.

«З метою недопущення виходу обладнання з ладу та запобігання аварійній ситуації в енергосистемі Півдня в енергосистемі Ростовської області в рамках законодавства за командою АТ «Системний оператор Єдиної енергетичної системи" введено в дію графіки тимчасового вимкнення споживачів електричної потужності», – повідомив регіональний оператор розподілу електроенергії «Доненерго».

За словами голови адміністрації Новочеркаська Юрія Лисенка, у двох районах міста запровадять тимчасове обмеження подачі електроенергії.

Проблеми з електроенергією зберігаються також і в окупованому Криму.

«У зв'язку з аномальною спекою та підвищенням навантажень на енергосистему Півдня Росії, а також для збереження стійкості енергетичної інфраструктури Республіки Крим, 19 липня запроваджено графік тимчасового обмеження споживання електроенергії на півострові», – повідомили у "Крименерго».

Там уточнили, що віялові відключення торкнуться Сімферополя, Ялти, Алушти, Євпаторії, Феодосії, Керчі, Сак, Судака та 14 районів регіонів.

Як зазначається, масштабні проблеми з електрикою тривають уже третій день після збою на Ростовській атомній електростанції (АЕС) 16 липня. Тоді автоматика відключила один з енергоблоків через неполадки на турбогенераторі АЕС.

Крім Ростовської області та окупованого Криму, 17 та 18 липня обмеження електропостачання запроваджували у Дагестані, Краснодарському та Ставропольському краях, та Кабардино-Балкарії.

Як пояснив заступник голови Міненерго РФ Євген Грабчак, після аварії на АЕС без світла залишилося близько 2,5 млн осіб у південних регіонах Росії.

Серед причин того, що сталося, заступник міністра назвав недостатній обсяг генерації, необхідність збільшення перетоків з сусідніх регіонів та перевантаження мереж. Джерело: https://censor.net/ua/n3500548