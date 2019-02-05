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    Думки вголос

    Чим Китай відповість на нахабство Путіна?

    • Андрій Піонтковський

      Публіцист, політолог

    • Розсилка
    Володимир Путін - Чим Китай відповість на нахабство Путіна?
    Володимир Путін

    Китайська реакція на сепаратистську і зрадницьку (з їхньої точки зору) витівку Путіна може бути м'якою або жорсткою

    Мовою оригіналу

    2 февраля 2019 года Президент В.В.Путин прочел с выражением по бумажке заранее заготовленную его Генштабом самую важную по ее последствиям фразу своего затянувшегося президентства: 

    «Исходим из того, что Россия не будет размещать, если такое оружие появится, ни в Европе, ни в других регионах мира оружие средней и меньшей дальности до тех пор, пока в соответствующих регионах мира не появится подобное оружие американского производства» 

    Перевожу лукавую фразу Путина на общедоступный язык –  Мы будем размещать новые ракеты средней и меньшей дальности в азиатской части РФ и направлены они будут против КНР. 

    Ну и дополнительный легкий кивок в сторону европейцев – не беспокойтесь, это не про вас. 

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    А прикрыта кремлевская новация фиговым листочком — пока не появится в соответствующем регионе мира подобное оружие американского производства. Москва прекрасно знает, что оно обязательно появится именно в Юго-Восточной Азии и нигде более – американцы с этой целью и выходят из договора РСМД и не скрывают этого. Тогда и наши военные разместят РСМД в азиатской части России, а наши политики скажут, что это их ответная мера на действия США.

    Не исключаю, что именно такую цепочку событий Москва сознательно провоцировала своим демонстративным и содержательно нелепым нарушением договора РСМД. США со своей стороны с удовольствием пошли на эту провокацию.

    На самом деле ракеты будут нацелены на объекты на территории КНР. Этого требует чисто военная логика и это многие годы предлагают военные эксперты. Но сделать это прямо наше руководство стеснялось, опасаясь обидеть своего старшего «стратегического партнера».

    В российской верхушке вот уже более тридцати лет считается хорошим тоном считать договор РСМД «предательским». Отдал дань этим настроениям и президент Путин в своей знаменитой мюнхенской речи 2007 года. Договор РСМД он включил тогда в свой «обидничик», список несправедливостей, совершенных в отношении России со стороны надменных победителей в холодной войне.

    Какая ирония судьбы ! Через 11 с половиной лет в Москву прилетел «ястреб» холодной войны Джон Болтон, чтобы разрушить краеугольный камень стратегической стабильности (теперь так в Москве уважительно величают договор РСМД). Усаживается напротив Путина и дословно повторяет ему в лицо основной аргумент против сохранения договора из его же, Путина, мюнхенской речи 2007 года:

    «Договор не позволяет России (так же как и США) производить наземные ракеты малой и средней дальности. В то время как соседние к ним государства производят и размещают эти ракеты в больших количествах.»

    Действительно, и Болтон-2018 и Путин-2007 были абсолютно правы. У Китая таких ракет уже более тысячи, и они способны держать под прицелом практически всю территорию России.

    Российскими военные давно озабочены экзистенциальной военной угрозой России на восточном направлении.

    В октябре 2009 года, размышляя над этой угрозой, тогдашний начальник Главного штаба Сухопутных войск генерал-лейтенант Сергей Скоков высказал на официальном сайте Министерства обороны РФ мысль совершенно очевидную и даже банальную, но абсолютно недопустимую для российского официоза в атмосфере последних десятилетий стратегического братания с Китаем и совместной «борьбы с однополярным миром» :

    «Если мы говорим о Востоке, то это может быть многомиллионная армия с традиционными подходами к ведению боевых действий: прямолинейно, с большим сосредоточением живой силы и огневых средств на отдельных направлениях».

    То был последний случай, когда российскому военачальнику удалось вслух сказать о китайской угрозе. Вскоре Скоков был отправлен в отставку. При обсуждении угроз безопасности России неприличное слово из пяти букв — «Китай» — в Москве категорически запрещалось произносить.

    И вот оно произнесено, пусть иносказательно и несколько стыдливо. В Пекине его несомненно услышали.. Интересно, на что рассчитывет Кремль. Лет десять назад подобный шаг в совокупности с другими военно-политическими мерами, которые предлагали российские военные, смог бы остановить неуклонное сползание России к роли вассала КНР. Сегодня процесс экономического поглощения Китаем территорий Дальнего Востока и Восточной Сибири (воспринимаемый миллиардом китайцев как их возвращение в родную гавань) уже прошел точку невозврата.

    Своим заявлением Путин поставил на глазах всего мира контрольный эксперимент на тему российского суверенитета. В любом случае Китай никогда не допустит размещения в Сибири путинских ракет. Экономических и политических рычагов в отношении России у него для этого достаточно.

    Китайская реакция на сепаратистскую и предательскую (с их точки зрения) выходку Путина может быть мягкой или жесткой.

    Мягкая — китайцы проведут с Москвой тактичную разъяснительную работу. Через пару дней заявление Путина исчезнет с сайта, а Песков расскажет нам, что слова Путина были неверно интерпретированы и вырваны из контекста злонамеренными китаефобами.

    Жесткая – китайцы ничего не будут разъяснять. Они просто ускорят реализацию духоподъемной перспективы, озвученной тов. Ли Юаньчао еще 24 мая 2014 года на заключительном банкете Санкт‑Петербургского Форума, когда обращаясь непосредственно к самой выдающейся посредственности нашего политического класса он сказал:

    «Вся земля ваша велика и обильна. Порядка только на ней нет. Придут трудолюбивые китайцы и установят свой Порядок Неба».

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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