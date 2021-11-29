Зеленський психологічно повністю зруйнувався

Головний підсумок пресконференції екватора президента

Мовою оригіналу

К экватору своего президентства подошел уже совсем не тот Зеленский. Если в прошлый раз, в фудмаркете, он был на вершине, красавчик и успешно солировал, то сегодня все совсем не так, пишет Хвиля.

Владимир Зеленский на пресс-конференции 26 ноября наносил ответный удар Ч.1 (часть 2 намечена на 1 декабря, параллельно с государственным переворотом).

Да, к экватору подошел уже совсем не тот Зеленский. Если в прошлый раз, в фудмаркете, он был на вершине, красавчик и успешно солировал, то сегодня все совсем не так.

Человек в окружении врагов

Зеленский хотел был любимцем, получать обожание и славу. Но – провал… К началу 2021 года стало очевидно, что свои обещания он не может реализовать. Но это такое, с кем не бывает. Гораздо интереснее, для диагностики человека, не тот факт, что он потерпел поражение. Ведь и поражения, и победы – это все временно. Важно же как именно человек реагирует на поражение и победу – вот здесь человек раскрывается в своей спонтанности.

Зеленский принципиально не способен к акту Верки Сердючки: «ну шо ж то воняє?....а може то я?». Это о способности принимать свою ответственность, мыслить себя причиной своей жизни.

Володимир Зеленський під час марафону з журналістами 26 листопада 2021 (фото: president.gov.ua)

Зеленский делает другой ход: «Это все враги!». Если на профессиональном языке – это параноидальная позиция (я – окей, ты не окей). И весь год эта позиция кристаллизуется. Что проявляется в уже структурированных фантазиях про заговор против него и Украины. В том смысле, что если против Зеленского, то значит и против Украины. «Я есть Украина».

То есть, можно увидеть человека в совершенно неадекватном состоянии. Я утверждаю, что все действия или бездействия, которые сделает Зеленский из этого состояния, ведут ко все большему ухудшению ситуации.

Начал вроде уверенно. Так атаковал журналистов обвинениями в перевороте и предателем Бурбой – что даже Шустер не нашелся что сказать. Такова мощь структурированной бредовой фантазии. Это настолько неожиданно, что человек более-менее рациональный не может понять, как отвечать.

Но, Юрий Бутусов, как истинный камикадзе, взорвал ненавистную Звезду Смерти – Зеленского. Да, слишком эмоционально, но именно такая эмоциональность Бутусова и позволила ему выдержать год обвинений во лжи и добиться признания от власти: вагнергейт таки был, мы сами все слили Лукашенко.

А Ткач добил просто. Настолько добил, что Зеленский таки признал, что летал с Ермаком в день его рождения в свою резиденцию. Но не праздновать. Просто поработать.

Кто-нибудь работает с Зеленским перед выступлениями??? Кто-то работает с его эмоциональным состоянием??? Почему Президента бросили один на один с его собственной природой???

Но вырисовывается очень неприятная традиция: сначала говорить, что ничего не было, а потом признавать, что что-то было. А подумать заранее как отвечать?

Но ведь это говорит, что ОП находится в совершенно невменяемом состоянии. А это страшно.

Если хотите увидеть человека, сожжённого властью и демонами тщеславия – посмотрите пресс-конференцию. Это и обида, и мстительность, и хамство. И это все искренне. Человек находится в состоянии сильной дезадаптации.

Вимальовується дуже неприємна традиція: спочатку казати, що нічого не було, а потім визнавати, що щось було(фото: скріншот з трансляції)

Кстати, по поводу стратегии, с помощью которой можно достаточно уверенно уничтожать Зеленского. Точнее, заставить его самоповреждаться. Она очень проста. Нужен человек, который станет Злом для Президента (типа, как и Ткач или Бутусов). Человек, который вызовет на себя ненависть и желание мести. Этот человек и будут каналом в психику Зеленского. Владимир Александрович не сможет его забыть и будет сжигаем неудовлетворимым чувством мести. Далее этому человеку нужно упорно говорить в глаза Зеленскому обвинения. Упорно и стойко. Зная, что обычная стратегия ОП Зеленского – фантазировать без привязки к реальности. И Зеленский не выдерживает – меняет позицию и дает признательные показания. Это просто удивительно, насколько легко проламывается самоуверенность. Но просто потому, что Зеленский уже давно выгорел. Дальше будет хуже.

И о Ермаке. Его презентуют как некое инфернальное зло, манипулирующего Зеленским. Но все не так. Ермак примитивен и не глубок. Он просто единственный, который готов безоговорочно реализовать желания Зеленского. Зеленский его и выбрал, как того, кто осуществит его фантазии. Это кадровое решение Президента – идеальный человек, готовый выполнить желания своего друга.

И еще о символичности. Победу Зеленского называли мирным Майданом. Но Зеленский символически вписался не только в победу Майдана, но в то, как он начинался. К 21.11 тема предательства, как с Януковичем. А на 1.12, почти в день избиения студентов, сам (!) Зеленский назначил госпереворот. Это просто удивительно.

Зеленський робить інший хід: «Це всі вороги!» (фото: скріншот з трансляції)

Теперь ждем ответный ход Ахметова. Зеленский уничтожил все варианты для договоренностей. Но это и понятно было, в том измененном состоянии. котором он находится – вокруг враги, которые жаждут его уничтожит. А с врагами надо воевать.

С журналистами теперь Зеленский по разные стороны баррикад. Ну разве что Наталья Мосейчук остается рядом.

Владимир Александрович продолжает порождать врагов. Упорно и самозабвенно.

Но сам Зеленский и ОП уверенны что они сегодня хорошо поработали.

Все четыре последних Президента теряют адекватность к концу своего правления. Но, по-моему, Зеленский очень стремительно, к середине срока, полностью психологически разрушен.

Автор: Олег Хомяк, Хвиля

Джерело: Хвиля