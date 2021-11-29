Помста президента. Зеленський зачищає простір

Коли натовп опам’ятається, каток зупинити буде неможливо

Я писала не так давно, що Зеленський копіює Путіна. Спеціально чи випадково, але дуже схожий алгоритм. Я можу навести купу прикладів і наводила їх в тому своєму тексті.

Але багато хто посміявся тоді. Типу: ну що ти порівняла! Клоуна і кадебіста! Та нашому до того упиря ще далеко і слава Богу!

Ой, ні. Відстань набагато ближча, аніж ми можемо собі уявити.

До речі, закон про боротьбу з олігархами з того ж ряду. Або політика, або бізнес. Тому непокірний Ходорковський відправився на роки до в’язниці, а слухняний Абрамович купив собі Челсі.

Зеленському не вистачило, як виявилось, вже існуючих законів, за допомогою яких можна притягувати до відповідальності тих, хто їх порушує. Для того, щоб затримати і посадити Аль Капоне, не потрібно було придумувати новий закон про боротьбу з мафіозі. Скористались тим, який був і притягли до відповідальності за несплату податків.

Але зараз не про це.

ДБР почало перевірку через публікацію відео головним редактором Цензора Юрієм Бутусовим. Відео було знято на тренуваннях кілька років тому. Юрій його запостив вчора. У День пам'яті жертв Голодомору. І написав: «Відео знято дуже давно, з тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України. Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві. Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до дня Голодомору. Знято в суворій відповідності до чинних конвенцій та заборон».

Інакше як помстою за слова Бутусова на пресконференції Зеленського подібне назвати не можна. Так, Юрій дуже чітко назвав речі своїми іменами – і про російських агентів Демченка і Єрмака, і про брехню президента, і про навмисне провалені спецоперації, і про покривання злочинців у найближчому оточенні президента. А натомість Зеленський звинуватив Бутусова у … загибелі людей. На думку президента, саме оприлюднення відео з Байрактару «спричинило загибелі людей». Яких людей? Коли? На ці елементарні питання у Зеленського немає відповідей.

Тоді, на пресконференції, Бутусов сказав (дослівно): «Все, що ви тут розповіли, – це брехня. І ви це говорите для того, щоб не відповідати за себе, за Єрмака і за Демченка. Ваша тактика така: оббрехати людей, які щось пишуть, видумати купу балачок. Ваша брехня всім дуже добре видна».

Ну і от, сьогодні прийшли, фігурально кажучи, за Бутусовим.

«Влада підозрює, – пише Юрій, – що я кудись з гармати міг влучити по російським окупантам, і тим самим це я розв’язав війну! А я думаю, чого б це «позитивні блогери» мені як під копірку зранку пишуть, що це ж я як пореченков стріляю – тобто прирівняли російського терориста до громадянина України. А це така медійна підготовка, як бачимо, для кримінальної справи. ДБР контролює у Зеленского один з керівників знищення протестів на Майдані – Олег Татаров, вірний кадр Андрія Портнова та Андрія Єрмака. На восьму річницю розгону Майдану 29 листопада 2013-го Татаров та Єрмак зробили блискучий подарунок російській пропаганді – намагаються засудити журналіста, який писав про Майдан та про війну з першого дня. Інтереси Зеленского в моїй справі повністю збіглися з інтересами Портнова, Татарова, російської пропаганди та їхньої агентури в Україні. Думаю, що тепер координація дій Офіса президента, силовиків та російського впливу може вважатись доведеною».

Зеленський зачищає простір. Для себе, єдиного. Путін теж починав з подібного. І всі раділи, що знайшлася сильна рука після недолугого і п’яненького Єльцина, і тепер буде «порядок».

Тирани завжди починають з маленьких кроків. Часто під схвальне улюлюкання натовпу.

А коли натовп опам’ятається, каток зупинити буде неможливо.

Джерело: блог Зої Казанжи

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