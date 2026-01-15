Головна Гроші Бізнес
search button user button menu button

Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
фото: glavcom.ua (ілюстративне)

Кам’яної солі та інших протиожеледних засобів на найбільші суми придбали замовники з Київської області

За останній рік відбулося 482 процедури публічних закупівель протиожеледних засобів, за підсумками яких переможцями стали 220 суб’єктів господарювання. Основну частину фінансування отримали юридичні особи – 125 компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

На початку січня 2026 року встигли провести п'ять процедур публічних закупівель на сумарну суму в 114,1 тис. грн. Одним з переможців у 2026 році стало ТОВ «Епіцентр К», одним з бенефіціарів якого виступає народний депутат України Олександр Герега. Вищезазначена компанія стала постачальником засобів для боротьби з ожеледицею та посипання доріг за досліджуваний період на суму 78,4 тис. грн.

Переможцями проаналізованих процедур публічних закупівель у 2025 році стали 220 суб’єктів господарювання. З них трохи більше ніж 43% (95) – це фізичні особи-підприємці на сукупну суму 27,7 млн грн, а інші (125) – юридичні особи на 226,5 млн грн відповідно. Замовниками засобів для боротьби з ожеледицею та посипання доріг у 2025 році стали 395 державних, комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Кам’яної солі та інших протиожеледних засобів на найбільші суми придбали замовники з Київської (35,3 млн грн), Львівської (32,9 млн грн), Сумської (23,5 млн грн) та Полтавської (20,2 млн грн) областей, а також з міста Києва (29,4 млн грн).

Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження фото 1

У 2025 році замовниками процедур публічних закупівель засобів проти ожеледиці на найбільшу загальну суму стали Київський (26,8 млн грн) та Сумський (20,4 млн грн) облавтодори.

Зазначається, що сукупна сума десяти переможних закупівель протиожеледних засобів за проаналізований період становить майже 73% (184,6 млн грн) від усіх з проаналізованих процедур публічних закупівель.

Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження фото 2

Переможцем 26 процедур публічних закупівель на загальну суму 41,3 млн грн у 2025 році стало ТОВ «Солт Індастрі». Керівником, учасником та кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії виступає Юрін Віктор Олегович, чиє ПІБ повністю співпадають із ПІБ ексзаступника директора з фінансово-комерційної діяльності ДП «Артемсіль». У період 12.2023-12.2025 рр. учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Солт Індастрі» була Юріна Ліліана Захарівна. Особа з ідентичним ПІБ є дружиною ексзаступника директора з фінансово-комерційної діяльності ДП «Артемсіль» Віктора Юріна.

До слова, негода в Україні значно ускладнила роботу екстреної медичної допомоги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців викликати «швидку» лише в нагальних випадках.

Читайте також:

Теги: тендер негода

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зливи накрили Каліфорнію
Різдвяні зливи накрили Каліфорнію: дороги пішли під воду (фото)
26 грудня, 2025, 11:47
колаж: glavcom.ua
Вінниччина: селищна рада пояснила, навіщо накупила найдорожчих флагманських смартфонів
2 сiчня, 18:06
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
Сніговий колапс у Нідерландах паралізував аеропорт: скасовано та затримано рейси
3 сiчня, 01:26
Капремонт стадіону «Чемпіон» в Ірпені
«Золотий» стадіон: ремонт «Чемпіона» в Ірпені знову подорожчав
24 грудня, 2025, 14:03
Київрада замовила послуги охорона на 2026 рік
За рік послуги охоронців Кличка подорожчали на 3,5 млн грн
6 сiчня, 16:44
8 січня у Рівненській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій областях сильний сніг, хуртовина, на дорогах місцями снігові замети
Синоптики попереджають про небезпечні та стихійні метеорологічні явища в Україні
8 сiчня, 07:21

Бізнес

Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Програма «Метінвесту» з повернення української молоді з-за кордону визнана найкращою
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Без фінансування декарбонізації Україна втратить свою промисловість - Центр екології та розвитку нових технологій
Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор
Контроль грального ринку 24/7. Уряд зробив останній крок до запуску Державної системи онлайн-моніторингу азартних ігор
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається
Магазини закриваються через блекаут? Провідні мережі пояснили, що насправді відбувається
Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році
Виплавка чавуну зросла, виробництво сталі скоротилося: металургія фіксує структурні зміни у 2025 році

Новини

Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
Вчора, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
Вчора, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 13 січня
13 сiчня, 05:59
Привітання з Днем Тетяни: у прозі, віршах і яскравих листівках
12 сiчня, 06:30
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 12 січня
12 сiчня, 05:59
Тетянин день: історія свята, обряди, прикмети та заборони
11 сiчня, 21:21

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua