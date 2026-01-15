Хто заробив на боротьбі з ожеледицею в Україні – дослідження

Кам’яної солі та інших протиожеледних засобів на найбільші суми придбали замовники з Київської області

За останній рік відбулося 482 процедури публічних закупівель протиожеледних засобів, за підсумками яких переможцями стали 220 суб’єктів господарювання. Основну частину фінансування отримали юридичні особи – 125 компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

На початку січня 2026 року встигли провести п'ять процедур публічних закупівель на сумарну суму в 114,1 тис. грн. Одним з переможців у 2026 році стало ТОВ «Епіцентр К», одним з бенефіціарів якого виступає народний депутат України Олександр Герега. Вищезазначена компанія стала постачальником засобів для боротьби з ожеледицею та посипання доріг за досліджуваний період на суму 78,4 тис. грн.

Переможцями проаналізованих процедур публічних закупівель у 2025 році стали 220 суб’єктів господарювання. З них трохи більше ніж 43% (95) – це фізичні особи-підприємці на сукупну суму 27,7 млн грн, а інші (125) – юридичні особи на 226,5 млн грн відповідно. Замовниками засобів для боротьби з ожеледицею та посипання доріг у 2025 році стали 395 державних, комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування.

Кам’яної солі та інших протиожеледних засобів на найбільші суми придбали замовники з Київської (35,3 млн грн), Львівської (32,9 млн грн), Сумської (23,5 млн грн) та Полтавської (20,2 млн грн) областей, а також з міста Києва (29,4 млн грн).

У 2025 році замовниками процедур публічних закупівель засобів проти ожеледиці на найбільшу загальну суму стали Київський (26,8 млн грн) та Сумський (20,4 млн грн) облавтодори.

Зазначається, що сукупна сума десяти переможних закупівель протиожеледних засобів за проаналізований період становить майже 73% (184,6 млн грн) від усіх з проаналізованих процедур публічних закупівель.

Переможцем 26 процедур публічних закупівель на загальну суму 41,3 млн грн у 2025 році стало ТОВ «Солт Індастрі». Керівником, учасником та кінцевим бенефіціарним власником цієї компанії виступає Юрін Віктор Олегович, чиє ПІБ повністю співпадають із ПІБ ексзаступника директора з фінансово-комерційної діяльності ДП «Артемсіль». У період 12.2023-12.2025 рр. учасником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «Солт Індастрі» була Юріна Ліліана Захарівна. Особа з ідентичним ПІБ є дружиною ексзаступника директора з фінансово-комерційної діяльності ДП «Артемсіль» Віктора Юріна.

До слова, негода в Україні значно ускладнила роботу екстреної медичної допомоги. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко закликав українців викликати «швидку» лише в нагальних випадках.