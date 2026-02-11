Парламент зняв з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»

Рада з третьої спроби зняла з порядку денного скандальний законопроект Свириденко про «податок на OLX»

Верховна Рада з третьої спроби зняла з порядку денного урядовий законопроект №14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка.

За його словами, рішення ухвалили через відсутність достатньої кількості голосів для підтримки документа.

«Зняли, тому що сьогодні голосів на нього немає, а завтра взагалі буде мало депутатів. А ставили, тому що Президент вимагав на цьому тижні пройти перше читання, а потім правками внести всі пропозиції МВФ», – написав в соцмережі Ярослав Железняк.

Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.

Зауважимо, законопроект №14025, внесений прем'єркою Свириденко, зобов’яже всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Йдеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

