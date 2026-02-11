Головна Країна Суспільство
Парламент зняв з розгляду скандальний законопроєкт про «податок на OLX»

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Рада з третьої спроби зняла з порядку денного скандальний законопроект Свириденко про «податок на OLX»
фото з відкритих джерел

Верховна Рада з третьої спроби зняла з порядку денного урядовий законопроект №14025 про оподаткування доходів із цифрових платформ, відомий як «податок на OLX»

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на народного депутата України Ярослава Железняка

За його словами, рішення ухвалили через відсутність достатньої кількості голосів для підтримки документа.

«Зняли, тому що сьогодні голосів на нього немає, а завтра взагалі буде мало депутатів. А ставили, тому що Президент вимагав на цьому тижні пройти перше читання, а потім правками внести всі пропозиції МВФ», – написав в соцмережі Ярослав Железняк.

Наприкінці літа Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, що передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет. Новий податок буде стягуватися з кожної операції на онлайн-платформах.

Зауважимо, законопроект №14025, внесений прем'єркою Свириденко, зобов’яже всіх повнолітніх користувачів цифрових платформ декларувати доходи. Йдеться про OLX, Rozetka, Glovo, Airbnb, Amazon, Etsy, Uklon, Bolt, Preply, Upwork та інші сервіси.

Нагадаємо, Рада планує знизити податки для орендодавців. Парламент працює над питанням знищення податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла.

У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.

Робоча група комітету з питань державної влади пропонує запровадити прозорі правила для рієлторської діяльності, а також опрацьовує пропозиції захисту прав громадян та підвищення професійних стандартів на ринку. Наразі робоча група вивчає проблематику ринку оренди житла та працює над пропозиціями для створення прозорої роботи цієї сфери.

Теги: Юлія Свириденко податки Ярослав Железняк

